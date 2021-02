V Posavju poskrbeli za dodatne možnosti rekreacije

21.2.2021 | 18:00

Foto: Občina Krško

Krško - V širšem Posavju so konec preteklega leta končali dvoletni partnerski preventivni projekt Mar nam je za skupnost, ki je obsegal ureditev degradiranih območij z novimi vadbenimi površinami in ukrepe za zdravo skupnost. Stal je nekaj manj kot 220.000 evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj je prispeval skoraj 150.000 evrov.

Po podatkih Občine Krško oz. vodilnega projektnega partnerja je projekt obsegal izvedbo preventivnih dejavnosti, informiranje o pomenu telesne dejavnosti in zdrave prehrane ter spodbujanje zdravih oblik preživljanja prostega časa z okrepitvijo rekreiranja vseh generacij in ranljivih skupin.

Predvideval je tudi večjo vključenost mladih in žensk, z novo športno infrastrukturo in različnimi programi za krepitev zdravega življenjskega sloga pa so poskrbeli v občinah Krško, Sevnica, Radeče in Bistrica ob Sotli.

Projektni partnerji so v svojih občinah oz. lokalnih skupnosti poskrbeli za dodatno športno in rekreacijsko infrastrukturo. V Krškem so tako namestili nove telovadne naprave na prostem in drsališče iz naravnega ledu v starem mestnem jedru.

Uredili so bralne kotičke s počivalniki, skupaj s Športno zvezo Krško pa izvedli različne športne programe. Krajevna skupnost Krško je v parku pri Šolskem centru Krško-Sevnica uredila vadišče na prostem, v več delih mesta so namestili solarne klopi z brezplačnim dostopom do spleta. Na vadiščih so namestili 20 solarnih luči. Športna zveza Krško se je posvetila predvsem vrtičkarjem in osnovnošolcem, so dodali.

Sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je v tamkajšnji občini priredil tekaško prireditev Sevniška desetka, rekreacijski pohod na Lisco in pohod po t. i. Jurkovi učni poti. K projektu so skušali pritegniti različne generacije. Opozarjali so na pomembnost telesne dejavnosti in vsakodnevne zdrave prehrane.

V Bistrici ob Sotli so ob tamkajšnji osnovni šoli namestili telovadne naprave za različne starostne skupine in jih seznanili z ustrezno vadbo. Pri balinišču v Radečah, ki ga upravlja radeško društvo upokojencev, so uredili vadišče na prostem. Namenjeno je vsem generacijam.

Poleg krške občine so bili projektni partnerji še krajevna skupnost mesta Krško, občini Radeče in Bistrica ob Sotli, Športna zveza Krško in sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, so še sporočili s krške občine.

STA