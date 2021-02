V Žužemberku čakajo na državno odobritev

21.2.2021 | 19:00

Rafko Križman (Foto: I. V.)

Žužemberk - V Žužemberku, kjer so konec leta 2019 končali osnovni projekt suhokranjskega vodovoda, pri katerem so ob nosilni Občini Žužemberk sodelovale še občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje, več kot leto dni čakajo na državno odobritev sofinanciranja njegove nadgradnje. Zanjo sicer potrebujejo približno pet milijonov evrov.

Koordinator projekta oskrbe s pitno vodo Suhe krajine Rafko Križman je za STA povedal, da gre za nadgradnjo s položitvijo nekaterih vaških distribucijskih vodov v vseh navedenih občinah razen kočevske.

Za omenjeno sofinanciranje so sicer konec leta 2019 zaprosili ministrstvo za okolje in prostor, ki mora glede tega dobiti mnenje vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ker glede tega še niso dobili konkretnega odgovora, pa so se v projekt vpletene občine položitve približno 10 kilometrov distribucijskih vodov medtem lotile na svoje stroške.

Za poravnavo teh sicer od države pričakujejo odobritev približno pet milijonov evrov evropskega denarja, v Občini Žužemberk pa od tega približno 3,5 milijona evrov. Približno po milijon evrov potrebujejo v občinah Mirna Peč in Dolenjske Toplice ter nekaj manj še v Občini Dobrepolje.

Približno 15 odstotkov omenjene skupne naložbe nameravajo občine Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Dobrepolje pokriti same, nadgradnjo suhokranjskega vodovodnega sistema, ki velja za dozdajšnji največji regijski projekt, pa končati do konca prihodnjega leta.

Evropsko in državno denarno podporo si sicer obetajo, ker za evropske kohezijske projekte velja, da je njihovo nadgradnjo moč sofinancirati z dodatnim evropskim in državnim vložkom, je še pojasnil Križman.

Celotna osnovna in že poplačana naložba suhokranjske vodooskrbe je sicer brez davka stala nekaj manj kot 32 milijonov evrov, 85 odstotkov denarja so zanjo dobili iz evropskih virov in od države. Preostanek so pokrile sodelujoče občine, ki so prispevale še dodatnih skupaj dobrih sedem milijonov evrov za izvedbo različnih nepredvidenih del oz. ureditev poškodovane, neurejene ali odslužene prometne, komunalne ter druge infrastrukture.

Na račun teh sedem milijonov evrov so številni suhokranjski kraji dobili tako rekoč novo podobo, sam osnovni projekt pa je vanje pripeljal še marsikaj drugega. Ponekod v Suhi krajini je bil projekt območne vodooskrbe tako rekoč podvig stoletja.

Po podatkih žužemberške občine je celotna naložba zanesljivo vodooskrbo zagotovila skoraj 14.000 prebivalcem petih občin severozahodnega pretežno dolenjskega kraškega območja. Projekt je povezal partnerske občine in jim zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo z dopolnjevanjem iz izvirov v drugih občinah omogočil tudi v primeru okvar in sušnih obdobij.

STA