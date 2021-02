Malo je gorelo, a nič hujšega

21.2.2021 | 18:15

Novo mesto - Nedelja je, kar se tiče posredovanj gasilcev in reševalcev minila precej mirno. Gasilci so sicer morali posredovati pri treh požarih, ki pa niso povzročili večje škode.

Ob 12.20 so dežurne v operativnem centru obvestili, da je v Rumanji vasi na dvorišču stanovanjske hiše zagorelo osebno vozilo. Ogenj, ki je zajel armaturno ploščo, so že pred prihodom gasilcev PGD Vavta vas pogasili domači. Gasilci so odklopili akumulator ter vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 13. uri je ob Prapreški poti na Otočcu gorela podrast v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 6. uri so v Velikem Mraševu v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta zagorele saje. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Malo Mraševo, ki so požar pogasili, prezračili prostore ter opravili pregled s termovizijsko kamero.

I. V.