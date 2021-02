Ponoči gorelo v Velikem Podljubnu

22.2.2021 | 07:00

Sinočnje posredovanje v ulici Ob potoku v Novem mestu (foto: PGD Šmihel)

Minulo noč ob 1.10 uri je v Velikem Podljubnu, občina Novo mesto, gorelo v kletnih prostorih stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas pri Novem mestu so pogasili požar, prezračili ter pregledali prostore in iznesli ožgane predmete. PGD Stranska vas pri Novem mestu so ostali na gasilski straži. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo raziskale vzrok požara in višino škode.

Gorela suha trava

Sinoči ob 19.16 je pri Dobličah, občina Črnomelj, gorela suha trava. Gasilci PGD Dobliče so pogasili požar na okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 20.08 je v bližini naselja Trnovec, občina Metlika, gorela suha trava. Gasilci PGD Lokvica so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 20.17 je v ulici Ob potoku, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

Ob 20.29 pa je tudi ob Mirnopeški cesti, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 17.16 je prišlo do manjšega travniškega požara v Klinji vasi v občini Kočevje. Gasilci PGD Klinja vas so požar lokalizirali in pogasili.

Našli in uničili sedem granat

Včeraj ob 10.01 so v Bizeljski vasi na Bizeljskem, občina Brežice, naleteli na sedem topovskih granat kalibra 37, ostanek 2. svetovne vojne, nemško - češke izdelave. Nevarne najdbe so na kraju uničili pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Ljubljanske regije.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 13:00 do 17:0 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN, TP DOBLIČKA GORA 2, TP ZADRUŽNA ZIDANICA, TP STRAŽNJI VRH, TP ROŽIČ VRH, TP TUŠEV DOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2 na izvodu IVANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.