Doma vam lahko izmerijo radon; je brezplačno, prijavite se!

22.2.2021 | 10:15

Stopnja prisotnosti radona v Sloveniji. Meritve na domu bodo izvajali predvsem v rdeče obarvanih občinah, dodatno pa tudi v oranžnih. (Vir: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji)

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji že četrto leto zapored zagotavlja izvajanje meritev radona v zasebnih hišah in stanovanjih v tistih občinah, ki so na področjih z več radona ter v šolah in vrtcih po Sloveniji.

Za občane z območij z več radona je na voljo 480 brezplačnih meritev, ker jih financira Uprava RS za varstvo pred sevanji.

Meritve radona v zasebnih hišah in stanovanjih se izvajajo predvsem v tistih občinah, ki so na področjih z več radona; to so: Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje - Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren - Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika, Žužemberk.

Dodatno se lahko meritve izvajajo tudi na območjih Brda, Bohinj, Borovnica, Brezovica, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kanal, Kostanjevica na Krki, Kostel, Metlika, Mežica, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Radovljica, Straža, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vuzenica in Žirovnica.

V zasebnih hišah in stanovanjih letos izvaja meritve švedsko podjetje Radonova. Zainteresirani posamezniki iz naštetih občin lahko več informacij dobite tu, kjer se lahko tudi prijavite. Število meritev je omejeno.

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji že vrsto let zagotavlja redne preglede objektov, ki so namenjeni izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa (vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi, bolnišnice, zdravstveni domovi in drugi). Vrsta in obseg meritev sta izbrana tako, da se lahko oceni izpostavljenost delavcev ali posameznikov iz prebivalstva in presodi potreba po ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti. Izvajalec meritev vsako leto pripravi poročilo, v katerem predstavi merske rezultate in ugotovitve. Meritve letos izvaja Zavod za varstvo pri delu d. o. o.

