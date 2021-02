Še daleč od tega, da bi bili rumeni; najslabše tam, kjer so od danes počitnice

22.2.2021 | 11:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 1428 PCR-testiranj na novi koronavirus in potrdili 247 okužb. Delež pozitivnih je bil torej 17,3-odstoten. Opravili so tudi 8551 hitrih antigenskih testov, je razvidno iz podatkov Sledilnika za covid-19. Za primerjavo: v nedeljo, 14. februarja, so v Sloveniji opravili 1274 PCR testov in potrdili 244 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil 19,2 odstotka.

Sedemdnevno povprečje in rumena faza?

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 744, a smo še vedno daleč od rumene faze (600).

Stanje v bolnišnicah?

V bolnišnicah je danes 584 covidnih bolnikov (včeraj 566), od tega 104 na oddelkih intenzivne nege (včeraj 103). V domačo oskrbo so včeraj odpustili 13 oseb s covidom-19.

Na žalost je umrlo osem covidnih bolnikov.

V SB Novo mesto je danes 34 bolnikov s covidom-19 (včeraj 33) - dva so sprejeli in enega odpustili.

V brežiški bolnišnici pa imajo tako kot včeraj 11 bolnikov.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji 11.032 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom.

Dodano ob 12.20 uri:

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev znaša 248. Najvišjo sedemdnevno incidenco beležijo v obalno-kraški regiji, kjer znaša 400,4. Sledi primorsko-notranjska, kjer incidenca znaša 307, na Gorenjskem znaša 305, v pomurski regiji pa 281,5. Najboljšo sedemdnevno incidenco ima zasavska regija, in sicer 140. Sledita posavska (142,1) in goriška regija (189,2), izhaja iz današnje vladne novinarske konference.

Štirinajstdnevno povprečje števila potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev znaša 522,1. Najvišjo štirinajstdnevno incidenco prav tako beležijo v obalno-kraški regiji, kjer to število znaša 744,4. Sledijo primorsko-notranjska (629,1), gorenjska (587,9) in pomurska regija (554,2). Najboljšo štirinajstnevno povprečje potrjenih okužb beležijo v zasavski regiji, kjer znaša 372,7. Sledita posavska (440,9) in goriška regija (444,2).

Višjo štirinajstdnevno incidenco v Evropi beležijo le v Španiji, Češki, na Portugalskem in v Latviji, je podatke evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) navedla Maja Bratuša, ki je vodila vladno novinarsko konferenco. "Razmere v Sloveniji resnično niso tako stabilne, kot bi si želeli," je dodala.

Bratuša je opozorila, da so med regijami z najvišjo incidenco prav regije, kjer se danes začenjajo šolske počitnice. Pozvala je k doslednem spoštovanju ukrepov proti širjenju koronavirusa.

M. K.