FOTO: Pijan v ograjo ob hiši, nato po travniku v jarek; med pretepom v Gotni vasi več poškodovanih

22.2.2021 | 11:45

Po trku v ograjo in nato vožnji po travniku pri Velikem Kamnu so avto iz jarka izvlekli krški poklicni gasilci. (obe fotografiji: PGE Krško)

Policisti PP Krško so bili v soboto nekaj po 10. uri obveščeni o prometni nesreči na Velikem Kamnu, kjer naj bi pijan voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo ob stanovanjski hiši. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 43-letni voznik zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Kršitelj je kraj nesreče zapustil, z vožnjo nadaljeval po travniku in z vozilom obstal v jarku. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, policisti pa so zanj odredili strokovni pregled zaradi ugotavljanja vožnje pod vplivom alkohola. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Med pretepom v Gotni vasi poškodovanih več oseb

V soboto ob 18.50 so bili policisti obveščeni o pretepu na parkirnem prostoru pred prodajalno v Gotni vasi. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so vzpostavili javni red in mir. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je prišlo do spora, pretepa in groženj med petimi osebami, starimi med 18 in 41 let, ki se med seboj poznajo. Tri osebe so zaradi lažjih poškodb poiskale zdravniško pomoč, policisti so tudi ugotovili, da je 41-letni udeleženec pretepa 38-letnika z nožem poškodoval po roki. Okoliščine še preiskujejo, na podlagi ugotovitev bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazenske ovadbe.

Dvakrat narobe: (pre)glasna glasba in zbiranje



Policisti PP Novo mesto so bili v petek nekaj po 22. uri obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v Šmihelu. Takoj so, kot danes sporočajo s PU Novo mesto, odšli na kraj ter vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so, da je 43-letni kršitelj organiziral zabavo za več oseb, kljub prepovedi zbiranja. Zaradi kršitev Zakona o nalezljivih boleznih mu bodo izdali plačilni nalog. Plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru bodo izdali tudi 26-letnemu kršitelju, ki je predvajal glasbo.

Zagorelo ob peči

Minulo noč so bile dežurne službe, kot smo že poročali, obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Velikem Podljubnu. Požar so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je zagorelo ob peči na trda goriva, okoliščine pa še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Na Velikem Cirniku na območju PP Sevnica je med 12. 2. in 19. 2. nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel motorno žago ter električni skobeljnik.

V petek med 18. in 20. uro je v naselju Slepšek na območju PP Trebnje nekdo vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 650 evrov.

Med 18. 2. in 21. 2. je v naselju Blatno na območju PP Brežice nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in izmaknil bankovec za deset evrov.

Policisti PP Novo mesto so med opravljanjem nalog v Brezju ustavili 29-letnega voznika osebnega avtomobila Fiat stilo. Med postopkom so ugotovili, da v vozilu prevaža dva katalizatorja, za katera ni znal pojasniti izvora. Katalizatorja so mu zasegli in nadaljujejo s preiskavo okoliščin tatvine.

Med 18. 2. in 21. 2. je v Trebnjem nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel zlat nakit. Lastnica ocenjuje, da je z vlomom in tatvino povzročil za okoli 2300 evrov škode.

Pet tujcev v kombiju

Brežiški policisti so včeraj okoli 7. ure na Čatežu ob Savi ustavili kombinirano vozilo slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni državljan Bosne in Hercegovine v tovornem delu kombija prevaža pet državljanov Iraka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Tihotapcu so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Kombi Citroen jumper so zasegli, tujce pa po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

