VIDEO: Delno prenovljena šola v Dragatušu sprejela učence

22.2.2021 | 14:00

Novi del OŠ Dragatuš (obe fotografiji: Občina Črnomelj)

Rekonstruirana kuhinja

Dragatuš - V Osnovni šoli Komandanta Staneta v Dragatušu v Občini Črnomelj so danes odprli lani prenovljene šolske prostore. Stari del šole so energetsko sanirali in prenovili kuhinjo. Občina je za naložbo odštela nekaj več kot 700.000 evrov lastnega denarja. Šlo je sicer za prvi del naložbe, ki naj bi jo še letos nadaljevali, je povedal župan Andrej Kavšek.

Najstarejši del šole bodo porušili in ga na novo zgradili

Kavšek je ob današnjem spletnem uradnem odprtju (ogledate si ga lahko v posnetku spodaj pod tekstom) napovedal, da nameravajo v nadaljevanju prenove najstarejši del dragatuške šole v celoti porušiti in ga na novo zgraditi. Dogradili bodo potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje.

Celotno naložbo so ocenili na nekaj več kot 2,5 milijona evrov, država naj bi primaknila skoraj milijon evrov in Eko sklad dobrih 300.000 evrov. Preostalo bo pokrila občina.

Gradbeno dovoljenje za omenjeni drugi del naložbe so že dobili, teče tudi že izvajalski razpis, je še dejal Kavšek.

Po podatkih črnomaljske občine je prvi del oz. predlani začeta in lani končana naložba obsegala prizidavo in rekonstrukcijo na severni strani šolske zgradbe, šola pa je zunaj in znotraj dobila novo končno podobo.

Dela so obsegala povečanje in funkcionalno preureditev kuhinje s spremljajočimi prostori in nabavo kuhinjske opreme, povečanje jedilnice ter vgraditev dvigala za dostop gibalno oviranim. Na severi strani šole so prenovili vodovod in sanitarno ter meteorno kanalizacijo.

Potrebe so še ...

Ravnatelj Osnovne šole Komandanta Staneta Stanislav Dražumerič je povedal, da šolo zadnje šolsko leto obiskuje 136 učencev, tamkajšnji otroški vrtec pa še 50 vrtičkarjev.

Z novo pridobitvijo so sicer zadovoljni, hkrati pa zaradi prostorske stiske, ki šolo pesti več kot 20 let, želijo, da bi nadaljevanje naložbe oz. njeni drugi del čim prej začeli. Poleg drugih prostorov nujno potrebujejo prostore za delo z učenci s posebnimi potrebami, je še opozoril ravnatelj.

M. K.; STA