Otrok se je zaklenil v avto

22.2.2021 | 18:15

Zadnje dni imajo gasilci veliko dela z gašenjem travniških požarov. Tudi v dimnikih velikokrat zagori. (foto: arhiv DL)

Danes popoldne ob 16.48 se je na Trški gori v Novem mestu otrok zaklenil v osebni avto. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odprli avto in otroka predali staršem.

Gorele saje v dimniku

Zjutraj ob 7.29 so v Vrhovem pri Mirni Peči gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Jablan so nadzorovali izgorevanje saj, s termo kamero pregledali dimnik in okolico ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Požari v naravi

Ob 14.40 je v Poganški ulici v Novem mestu gorela suha trava s podrastjo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili okoli en hektar goreče trave in grmovja.

Ob 15.23 je ob Roški cesti v Kočevju gorela trava na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Pogasili so jo gasilci iz PGD Kočevje.

M. K.