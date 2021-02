Dva poškodovana v prevrnjenem avtu; po padcu z lestve s helikopterjem v UKC

23.2.2021 | 07:00

Včeraj ob 17.36 uri so gasilci PGE Krško posredovali na cesti Cerklje ob Krki - Gazice, občina Brežice, kjer se je osebno vozilo prevrnilo s cestišča. Gasilci so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Padla z lestve

Ob 11.07 si je v Mali vasi, občina Dobrepolje, občanka pri padcu z lestve poškodovala glavo. Na kraju so jo oskrbeli reševalci NMP. Posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo HNMP na krovu jo je prepeljala v UKC Ljubljana.

Veliko dela za kočevske gasilce

Ob 16.21 je med Šalko in Klinjo vasjo v občini Kočevje gorela trava. Požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci iz PGD Šalka vas in Kočevje.

Ob 21.13 so na Trati v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili travniški požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 22.12 so gasilci PGD Kočevje pogasili travniški požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov na Ljubljanski cesti v Kočevju.

Ob 23.40 je na Trati v Kočevju spet gorela trava na površini okoli 200 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Motena oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča, da bo danes predvidoma med 7. in 15. uro motena dobava pitne vode v naselju Izvir zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 12.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI, na izvodu DOLENJCI;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LAHINJA, na izvodu BETONSKI DROG in BETONSKI DROG LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12.00 do 15.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME, izvod proti Ravnacam.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 13.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA, na izvodu DOLGA NJIVA;

- od 13.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ARTMANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 9. in 12. uro prekinjena dobava električne energije na območju TP SEVNICA OBČINA nizkonapetostni izvod Florjanska ulica.

M. K.