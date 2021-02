Število covidnih bolnikov se zmanjšuje, kaj to pomeni za SB Novo mesto in Brežice?

Vse bolnišnice bodo ne glede na vse v urgentnih centrih ohranile sive cone, kjer bodo izolirale bolnike s sumom na okužbo z novim koronavirusom. Tudi v novomeški ...

Ljubljana/Novo mesto/Brežice - Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 se še naprej zmanjšuje, zato se bo zdravstveni sistem postopno pričel ukvarjati z rednim programom. Sedemdnevno povprečje okužb ostaja nespremenjeno, na IJS pa ocenjujejo, da epidemija glede na število pozitivnih testov stagnira.



Na Institutu Jožef Stefan (IJS) navajajo, da epidemija covida-19 glede na število pozitivnih testov stagnira, po njihovi oceni je namreč reprodukcijsko število približno ena. Po njihovih napovedih bi lahko naslednjo, rumeno fazo sproščanja ob trenutnem razvoju epidemije ukrepov dosegli sredi maja.

Za prehod v rumeno epidemično fazo mora biti hospitaliziranih manj kot 500 covidnih bolnikov, kar bi lahko po napovedih IJS dosegli v soboto, ter povprečje manj kot 600 dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom v enem tednu. Ta kriterij pa bi ob trenutnem reprodukcijskem številu, ki kaže, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi z novim koronavirusom, dosegli 13. maja.

V nedeljo se je nekoliko povečalo število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi covida-19. Bolnišnično zdravljenje je namreč v nedeljo potrebovalo 18 bolnikov več kot dan prej, dva več pa sta potrebovala intenzivno nego. Skupno so bolnišnicah zdravili 584 covidnih bolnikov, 104 so potrebovali intenzivno nego, 13 so jih iz bolnišnic odpustili.

Zaradi izboljšanja epidemiološkega položaja v državi in zmanjšanja hospitaliziranih covidnih bolnikov bolnišnici Topolšica in Sežana nista več covidni bolnišnici in lahko začenjata izvajati svoj redni program, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte.

Po besedah Fortejeve smo trenutno v prvi fazi izhodne strategije bolnišnic iz epidemije, saj se je število hospitaliziranih covidnih bolnikov zmanjšalo pod 700. Poleg tega, da bolnišnici Topolšica in Sežana več nista predvideni za obravnavo covidnih bolnikov, so v tej fazi tudi izdali priporočilo bolnišnicam, naj imajo 10 odstotkov svojih zmogljivosti namenjenih za covidne bolnike. Izjema pri tem je klinika Golnik, ki je specializirana za pljučne bolezni, kjer naj bo ta delež za covidne bolnike 15 odstotkov.

V drugi fazi izpade brežiška ...

Fortejeva upa, da bomo v kratkem prešli v drugo fazo izstopne strategije, ki nastopi takrat, ko bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov padlo pod 500. Takrat za covidne bolnike ne bodo več predvidene bolnišnice Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Brežice in Izola, ki bodo lahko pričele z rednim programom.

Tretja faza izhodne strategije bo sledila, ko bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov v državi padlo pod 250. Takrat bodo covidne bolnišnice ostale UKC Ljubljana in Maribor, klinika Golnik ter celjska, novomeška in šempetrska bolnišnica.

... šele v četrti fazi še novomeška bolnišnica

V četrti fazi, ko bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov padlo pod 100, pa bodo te bolnike oskrbovali še v obeh kliničnih centrih in na Golniku. V primeru še večjega padca bolnikov se ukinejo tudi intenzivne postelje za covidne bolnike na Golniku.

V vseh urgencah sive cone

Vse bolnišnice bodo v urgentnih centrih ohranile sive cone, kjer bodo izolirale bolnike s sumom na okužbo z novim koronavirusom. Če je bolnik pozitiven, se glede nadaljnje obravnave prerazporedi glede na izhodno strategijo.

