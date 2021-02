V Šentjerneju v dveh letih dom za starejše; niso vsi navdušeni nad koncesijami; kaj pa Osilnica, gospod minister?

23.2.2021 | 11:30

Jože Simončič (foto: arhiv; L. M.)

Dom v Osilnici, ki že dobrih 15 let sameva. (Foto: arhiv; M. G.)

Šentjernej/Osilnica - V Občini Šentjernej si po nedavni državni podelitvi koncesij domovom za starejše obetajo zgraditev tovrstnega doma z zmogljivostjo 150 postelj. Avstrijsko podjetje SeneCura naj bi ga zgradilo najkasneje do sredine leta 2023, v Šentjerneju pa so si ga zamislili kot del širše zastavljene pomoči starejšim in medgeneracijsko središče.

Šentjernejski župan Jože Simončič je povedal, da gradnjo sodobnega krajevnega doma starejših pričakujejo še letos, in sicer na zemljišču ob enem od krajevnih trgovskih središč, pokopališču, zdravstvenem domu in otroškem vrtcu, kjer je "vse na dosegu roke".

Večina sob v domu bo sicer enoposteljnih, nekaj bo tudi dvoposteljnih, primernih za starejše zakonske pare ali partnerje. Naložba naj bi v to vse bolj razvijajoče se dolenjsko občino z vse več prebivalci prinesla vsaj 50 novih delovnih mest, je dodal.

Sicer pa so si novi dom starejših zamislili kot del občinske oz. krajevne pomoči starejšim in oskrbe na domu, z različnimi dodatnimi vsebinami pa naj bi postal krajevno medgeneracijsko in družabno središče.

Z domom, ki naj bi deloval po primerljivih cenah, bodo v občini uresničili dolgoletne načrte in tudi predvolilne obljube več tamkajšnji županov. Zanimanja zanj je v občini in njeni okolici dovolj. Občanom oz. svojcem, ki zdaj svoje starejše sorodnike obiskujejo v Krškem, Novem mestu, Sevnici, Metliki in drugje pa bodo občutno skrajšali pot. Na voljo bo tudi dovolj potrebnega kadra.

Najbližji oz. krški dom starejših občanov je sicer od Šentjerneja oddaljen približno 15 kilometrov, drugi najbližji je dobrih 20 kilometrov oddaljeni novomeški. Šentjernejski dom bo sprejemal tudi starostnike iz drugih občin, prvenstveno pa bo namenjen domačim ljudem, je dodal župan.

Dom bodo zgradili na zemljišču, ki ga podjetje SeneCura namerava odkupiti od šentjernejske župnije, občina pa bo poskrbela za njegovo komunalno ureditev. Sodelovala bo tudi pri pripravi projektne dokumentacije. Dom bo sodobno zasnovan, in sicer z odprtim delom za običajne in nekoliko manj odprtim delom za dementne oskrbovance.

Opremljen bo z vrtovi, prostori za rekreacijo in sestajanje. Vseboval naj bi tudi določeno gostinsko ponudbo za oskrbovance in njihove obiskovalce. Del njegovih prostorov bo namenjen dnevni oskrbi starejših.

Dom nameravajo čim bolj pritegniti v krajevno življenje, pomemben bo tudi v medgeneracijskem pogledu, saj je pomembno, da otroci in mladostniki spoznajo življenje starejših. Občina bo prišla do dodatnih zaposlitev različnih usmeritev, dom bi lahko postal naročnik domače pridelane hrane in drugih izdelkov. Pomemben je tudi z vidika občinskega razvoja, je še ocenil Simončič.

Nedavno se je sicer, kot smo poročali, končal državni razpis za podelitev koncesij domovom za starejše. Na tem so izbrali 11 domov, ki bodo predvidoma zagotovili 1285 mest. Podjetje SeneCura se je prijavilo z domovi, načrtovanimi v Rušah, Šentjerneju in Mislinji, ki bi zagotovili skupaj 450 mest.

V Srebrni niti proti podeljevanju koncesij domovom za starejše

V združenju za dostojno starost Srebrna nit medtem protestirajo proti podeljevanju koncesij domovom za starejše. Krepiti je treba javni sistem socialnega varstva, ki je opredeljen tudi v ustavi, so pozvali.