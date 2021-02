Po kadrovskem cunamiju v svetih bolnišnic ponovna menjava v brežiški SB

2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni toto

Ta vlada tako ne počne drugega kot menjava kadre in nastavlja svoje namesto da poskrbi za cepiva ona se ubada zdrugimi posli, poglejte Balkan po katerem se toliko pljuje z cepivi in cepljenjem so med prvimi tako se skrbi za prebivalce ne pa z menjavami moji " hlapci in butalci"