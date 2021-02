Sedemdnevno povprečje nekoliko višje; v SB NM sproščajo redne programe, a čakalne dobe bodo še daljše

Covidni oddelek za zdaj ostaja v stari interni stavbi in na intenzivnem oddelku, medtem ko pljučno-infekcijsko stavbo odpirajo za redne bolnike, so sporočili iz novomeške bolnišnice.

Najdaljše čakalne vrste so sicer na področjih ortopedije, žilnih posegov, kardiologije in funkcionalne diagnostike. Predvsem na področju kardiologije oz. internistike pa ocenjujejo, da se bo čakanje še podaljšalo. Kot razlog za to so navedli vračanje bolnikov zaradi zapletov po preboleli okužbi z novim koronavirusom.

"Virus in varnostni protokoli ostajajo del našega vsakdana. Kljub bolj sproščenim dnem lahko vsak od nas pripomore, da ne bo dodatnih zaostrovanj in da bo naše zdravstvo lahko ponovno v čim večji meri normalno delovalo. Skušajmo ohraniti to, za kar smo se dolge mesece borili, in ostanimo zdravi," so še opozorili v novomeški bolnišnici.

M. K.; STA