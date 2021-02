FOTO: Za varnost otrok skrbijo tudi policisti; medtem pa en voznik (odrasel) končal v bolnišnici

23.2.2021 | 14:00

Ob ponovnem odprtju šol na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine za varnost otrok skrbijo tudi policisti (foto: PU Novo mesto)

Včeraj so se tudi na našem območju po daljšem obdobju v šolske klopi vrnili učenci, opozarjajo na PU Novo mesto. Staršem svetujejo, da skupaj z otroki prehodijo šolske poti in obnovijo cestno prometna pravila, ''saj so v tem času gotovo že kaj pozabili.'' Med vožnjo z avtomobilom naj otroke dosledno pripenjajo v otroške sedeže in poskrbijo, da ti varno vstopajo in izstopajo iz vozila.

Tudi vse voznike opozarjajo na dodatno previdnost in skrb za varnost otrok. Hitrost vožnje naj prilagodijo veljavnim omejitvam in razmeram na cesti in poskušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu. Pozorni naj bodo na pešce in kolesarje, ki so med najbolj ranljivimi udeleženci v cestnem prometu, še posebej naj bodo previdni na šolskih poteh, vozijo na primerni varnostni razdalji in pešcem odstopijo prednost.

Poškodovan voznik osebnega avtomobila

Sicer pa so brežiški policisti včeraj okoli 17.30 ure bili obveščeni o prometni nesreči pri Cerkljah ob Krki. Opravili so ogled in ugotovili, da je 51-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

M. K.