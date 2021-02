Na parkirišču padel motorist

Danes ob 8.38 uri je v naselju Zbure, občina Šmarješke Toplice, na parkirišču padel motorist in se poškodoval. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Zbure so pregledali kraj dogodka in očistili parkirišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Travniški požari grozili tudi objektom



Ob 11.13 je na Senovem, občina Krško, gorala suha trava skupaj s podrastjo na površini okoli 80 kvadratnih metrih. Požar so začeli gasiti domačini, gasilci PGD Senovo pa so ga dokončno pogasili.

Ob 15.10 je v Kraški vasi, občina Brežice, gorela suha trava, prav tako podrast v gozdu. Gasilci PGD Pirošica in Skopice so požar na površini okoli 1,5 hektarja pogasili in preprečili širjenje na bližnji objekt.

Ob 15.51 je v Rakitnici, občina Ribnica, gorelo na travniku za stanovanjsko hišo. Požar so omejili stanovalci, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Rakitnica.

