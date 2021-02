Rekordne temperature za februar - najtopleje prav pri nas; previdno pri kurjenju v naravi

23.2.2021 | 18:50

Ilustrativna slika (foto: arhiv lokalno.si)

V Sloveniji so danes ob sončnem in toplem vremenu ponekod izmerili rekordno visoko temperaturo zraka za februar. Najtopleje je bilo na Štajerskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se je ogrelo do 21 stopinj. Najvišjo temperaturo so zabeležili v Osilnici, 23,2 stopinje, in v Slovenskih Konjicah, 21,3 stopinje Celzija.

V Osilnici in Slovenskih Konjicah je bila enaka temperatura kot 29. februarja leta 1960. Rekordno visoke temperature zraka za februar so izmerili tudi v Iskrbi pri Kočevju, 20,4 stopinje, Babnem Polju 19,2, Davči 18,7, na Kumu 16,7 in Nanosu 12,6 stopinje Celzija, kažejo podatki Agencije RS za okolje.

V višinah k nam v anticiklonu doteka zelo topla in suha zračna masa, ki vsebuje tudi nekaj saharskega puščavskega prahu. Nad Ljubljano je bilo zjutraj med 1100 in 1500 metrov od 10 od 11 stopinj Celzija. Sonce je po nižinah močno ogrelo ozračje in ponekod se je segrelo celo nad 20 stopinj Celzija.

Kljub lepemu vremenu obisk visokogorja tudi v prihodnjih dneh močno odsvetujejo, za svoje cilje naj si ljubitelji gora raje izberejo nižje in manj strme vrhove.

Podobno tudi jutri in prihodnje dni

Jutri zjutraj bo ob -3 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. V notranjosti Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, v notranjosti Primorske do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Tudi v četrtek in petek bo jasno, ponekod na severovzhodu bo zjutraj možna kratkotrajna megla. Čez dan bo še zelo toplo.

Previdno pri kurjenju v naravnem okolju

Glede na to, da so pred nami suhi in sončni dnevi, ki jih bodo mnogi izkoristili za delo v naravi, na policiji svetujejo, naj bodo ljudje pri kurjenju trave, vejevja in drugih odpadnih snovi še posebej previdni in odgovorni. Spoštujejo naj določila uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju in ostale zakonodaje.

Kurišče v naravnem okolju je treba obdati z negorljivim materialom, ga vsaj meter od zunanjega roba očistiti vseh gorljivih snovi, ves čas kurjenja pa mora biti tudi pod nadzorom polnoletne osebe. Po končanem kurjenju je treba ogenj popolnoma pogasiti.

Ob povprečni hitrosti vetra, večji od 20 kilometrov na uro, ali ob sunkih vetra, močnejših od 40 kilometrov na uro, se ne sme začeti s kurjenjem oziroma je treba s kurjenjem takoj prenehati.

Prepovedi, obveznosti in pogoji kurjenja v naravnem okolju so opredeljeni tudi v zakonu o gozdovih. Po zakonu gre za prepovedano ravnanje, če posameznik kuri na neurejenih kuriščih v gozdu, požiga travišča in ledine na območju, na katerih ogenj lahko ogrozi gozd, oziroma sežiga rastlinske ostanke na njivah brez stalne navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorstvom.

Obveznosti pri kurjenju v naravnem okolju so opredeljene tudi v zakonu o divjadi in lovstvu ter nenazadnje tudi v kazenskem zakoniku.

M. K.; STA