K projektu Dojenju prijazno mesto pristopilo tudi Novo mesto

24.2.2021 | 08:40

Foto: Unicef

Ljubljana/Novo mesto - Kranj, Mislinja, Novo mesto in Slovenj Gradec so prva mesta, izbrana za sodelovanje v projektu Dojenju prijazno mesto. Projekt je usmerjen v zagotavljanje podpore doječim materam in družinam v lokalnem okolju. Za pridobitev naziva je treba uresničiti deset korakov, vsaj prvih pet naj bi ta mesta dosegla do konca leta 2022, so sporočili iz Unicefa.

Mesta bodo imela v nadaljevanju možnost izpolniti vse pogoje in si kot prva v Sloveniji pridobiti naziv Dojenju prijazno mesto, so zapisali v sporočilu za javnost.

Cilj projekta je izboljšati pogostnost dojenja na celotnem območju mesta kot naravnega, zdravega in običajnega načina zgodnjega hranjenja otrok. Katja Povhe Jemec z ministrstva za zdravje je dodala, da je v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 dojenje prepoznano kot ključni dejavnik za razvoj poznejših zdravih prehranskih navad posameznika. "Zato je eden izmed ključnih ciljev nacionalnega programa povečati delež dojenih otrok. Okolje, ki spodbuja dojenje je zato ključno pri vzpostavljanju zdravih začetkov vsakega posameznika," je še pojasnila.

Projekt izvaja Unicef Slovenija v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja in ministrstvom za zdravje.

M. K.; STA