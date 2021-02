FOTO: Na AC trčila v steber in nato tavala po avtocesti, sledilo še naletno trčenje

24.2.2021 | 07:00

Voznike so sinoči na dolenjski AC pozivali, naj ustvarijo reševalni pas. (promet.si)

... sinoči še na Poganškem vrhu. (foto: PGD Šmihel)

Sinoči okoli 19. ure je na dolenjski avtocesti prišlo do dveh prometnih nesreč z gmotno škodo. V prvi nesreči je bila udeležena voznica osebnega vozila, ki je pred izvozom Ivančna Gorica trčila v betonski steber. Okoliščine prometne nesreče, v kateri voznica ni bila poškodovana, policisti še preiskujejo, prav tako ravnanje voznice, ki je izstopila iz vozila in ostala na avtocesti, druga vozila pa so se ustavila, da so se izognila trčenju vanjo. V koloni, ki je nastala za prvo nesrečo, je prišlo še do prometne nesreče, v kateri sta bila v naletnem trčenju udeležena še voznika dveh osebnih vozil. Policisti so vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo, izdali plačilni nalog zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče je bil do 20.40 oviran promet vozil v smeri Novega mesta.

Suho je, v naravi hitro zagori

Ob rekordno visokih temperaturah za ta čas te dni tudi iz naše regije vsakodnevno poročamo o požarih v naravi. Tudi sinoči je bilo tako.

Ob 19.39 je na Poganškem vrhu v Novem mestu gorela suha trava, poleg nje pa še grmovje, odpadne gume in stara krama. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili ogenj na površini okoli enega hektarja suhe trave in grmovja. Pogasili so tudi požar v kotanji v velikosti približno dvesto kvadratnih metrov, v kateri so bile odložene stare gume, cunje in krama.

Motena oskrba z vodo

Danes do predvidoma 9. ure bo motena oskrba s pitno vodo v naseljih Ivanjše in Grič (Kostanjevica na Krki) zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Priporočajo, da v obeh primerih odstranite mrežice na pipi in vodo dobro iztočite.

Od 10. do 11.30 bo motena tudi oskrba s pitno vodo na Cankarjevi cesti in Gubčevi ulici na Senovem, zaradi nujnih obnovitvenih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE 1 na izvodu GORNJE TRIBUČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Zidanice.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRAŠEVO;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUPNCA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Podbočje, Črpališče Kalce, Veliko Mraševo med 7.45 in 10.30 uro, na območju TP Veliko Mraševo vrti pa med 7:45 in 8:00 uro ter med 10:15 in 10:30 uro.

M. K.