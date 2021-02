Telefoniranje med vožnjo - Novomeščani izstopajo. Žal.

24.2.2021 | 10:00

Uporaba telefona med vožnjo = do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - V enajstih mestnih občinah je v le štirih urah skoraj 1500 voznikov uporabljalo mobilni telefon med vožnjo, razkrivajo podatki terenske raziskave Javne agencije RS za varnost prometa. Največ kršitev med jutranjo in popoldansko prometno konico je bilo v Celju, skupaj kar 295 kršitev, sledita Ljubljana in Novo mesto, obe s po 234 kršitvami.

Kot so sporočili z agencije, so s terensko raziskavo preverjali, kakšno je stanje uporabe mobilnih telefonov pri voznikih motornih vozil na vpadnicah v 11 mestnih občinah. V dvotedenski akciji Varno brez telefona je sicer policija ustavila 3590 voznikov, ki so med vožnjo uporabljali telefon.

Uporaba telefona med vožnjo = do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče

Štetje uporabe mobilnih telefonov pri voznikih motornih vozil so opravili 27. januarja, v času poostrenega nadzora uporabe naprav in opreme, ki ovirajo voznike med vožnjo. Sočasno je potekala tudi vrsta medijskih aktivnosti za ozaveščanje o tveganjih uporabe. Raziskavo so izvedli v dveh intervalih, v jutranji in popoldanski prometni konici med 7. in 9. uro ter med 15. in 17. uro.

V štirih urah so na mestnih vpadnicah v 11 mestnih občinah zaznali kar 1482 voznikov, ki so med vožnjo uporabljali mobilni telefon in s tem tvegali nastanek prometne nesreče. Večje število kršiteljev je bilo v popoldanski konici (841), pri čemer izstopajo občine Celje, Novo mesto in Ljubljana. V jutranji konici je bilo skupaj 641 kršitev, največ na območju Kopra, Celja, Novega mesta in Ptuja.

Ob uporabi telefona med vožnjo tudi do 50 % slabši reakcijski čas kot pri vožnji v normalnih pogojih

Tuje raziskave kažejo, da je med pisanjem sms-sporočila ali pregledovanjem družbenih omrežij voznik povprečno pet sekund osredotočen na telefon, in ne na vožnjo.

Če voznik na cesto ni gledal le pet sekund, je pri hitrosti 60 kilometrov na uro "na slepo" prevozil razdaljo več kot 83 metrov. Še večje tveganje pa je na avtocestah, kjer pri hitrosti 130 kilometrov na uro v petih sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri cesti pri vožnji 100 kilometrov na uro pa prevozi 139 metrov. Gre za podobno tveganje, kot da bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi, so poudarili na agenciji. Ob tem so opozorili, da so mobilni telefoni že vrsto let eden izmed večjih motilcev pozornosti v prometu.

Policija je sicer v minulem letu ugotovila 36.771 kršitev glede uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar je še enkrat več kot leta 2012 (18.189). Največ kršiteljev je bilo v starosti od 35 do 44 let (28,5 odstotka), sledijo tisti od 45 do 54 let (21,1 odstotka) in stari od 25 do 34 let (20,2 odstotka).

Agencija bo terensko raziskavo ponovila v prihodnjih mesecih, v času, ko ne bo potekala akcija za ozaveščanje o tveganjih uporabe mobilnega telefona v prometu in ko se bo obseg prometa po pričakovanjih povečal, ter javnosti predstavila primerjalne rezultate, so še dodali na agenciji.

M. K.