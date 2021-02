Včeraj potrdili 1089 okužb z novim koronavirusom, umrlo 10 covidnih bolnikov

24.2.2021 | 11:40

Včeraj so v Sloveniji po vladnih podatkih opravili 5316 PCR testov in potrdili 1089 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 20,5-odstoten. V bolnišnicah so zdravili 546 covidnih bolnikov, med njimi jih je bilo 105 na intenzivni negi. Umrlo je deset bolnikov s covidom-19.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 766 in se je v primerjavi z dnevom prej nekoliko zmanjšalo.

V primerjavi s ponedeljkom je bilo včeraj v bolnišnicah 21 bolnikov s covidom-19 manj. Na intenzivni negi sta bila v ponedeljek dva bolnika manj kot dan prej. Iz bolnišnične oskrbe so jih odpustili 56, na novo pa so jih sprejeli 44.

V SB Novo mesto je danes tako kot včeraj 34 bolnikov s covidom - enega so sprejeli in enega odpustili.

V SB Brežice pa jih imajo spet 11 - dva so sprejeli in le enega odpustili.

Včeraj so opravili tudi 22.6130 hitrih antigenskih testov. Se pa vse pozitivne izvide hitrih testov preverja še s PCR testi.

M. K.