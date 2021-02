Avto Krka se po četrt stoletja še širi

24.2.2021 | 14:20

Jure Vencelj, vodja enote tehničnih pregledov Novo mesto, Anton Marinčič, vodja kontrolnega programa, in članica uprave Tatjana Verstovšek na današnji novinarski konferenci podjetja Avto Krka. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V naslednji dneh bo podjetje Avto Krka stopilo v petindvajseto leto poslovanja. 18. marca bo namreč minilo štiriindvajset let, odkar so v Mačkovcu pod Trško goro odprli prvo enoto tehničnih pregledov. V tem času je podjetje postalo eden najmočnejših igralcev na področju opravljanja tehničnih pregledov, registracij, zavarovanj, tahografov in postopkov kontrole skladnosti vozil oziroma homologacij. Število zaposlenih je v tem času s petnajst zraslo na današnjih 497, številko poslovalnic pa z ene na 29, prav kmalu pa se bo njihovo število še povečalo. Med drugim Avto Krka svoje nove enote načrtuje odpreti tudi v Črnomlju in v Brežicah, kar naj bi se po načrtih zgodilo še letos, sodelavce, ki bodo delali v novih enotah, pa že usposabljajo.

Poleg omenjenih novih enot v Beli krajini in Posavju se Avto Krka v jubilejnem letu širi tudi v Radlje ob Dravi, Velenje, Kranj in Domžale, članica uprave Tatjana Verstovšek pa je povedala, da se bo s tem število zaposlenih v podjetju zvečalo za več kot sto sodelavcev.

Na novinarski konferenci so sodelavci podjetja Avto Krka predstavili tudi več novosti, do katerih je prišlo v zadnjem času. Jure Vencelj, vodja enote tehničnih pregledov Novo mesto, je predstavil novosti iz Zakona o davku na motorna vozila, po katerem so merila za izračun davčne osnove vrsta goriva, izpust CO2, moč motorja in okoljevarstvena kategorija, ki opredeljuje emisijski standard EURO, in ne več cena vozila, s čimer se je obdavčitev dražjih vozil rigorozno zmanjšala, pri cenejših vozilih pa precej povečala. »Oprostitve ostajajo enake, in sicer so plačila davka na eno vozilo oproščene družine s tremi ali več otroki, invalidi oziroma vozila za prevoz invalidov, starodobniki …« je še dodal Vencelj.

Anton Marinčič, vodja kontrolnega programa, je med drugim povedal, da je do več sprememb na področju homologacij prišlo z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije, nekaj pa je tudi sprememb uredb Evropske unije glede posebnih ukrepov za motorna kolesa in traktorje, ki so odziv na pandemijo COVID-19. »Po novi uredbi se nova motorna kolesa z motorji Euro 4 lahko registrirajo kot vozila iz zaključka serije do 31. decembra 2021, se pravi do konca letošnjega leta, saj je prišlo do večjih motenj dobave novih vozi na evropske trge, zato so rok podaljšali,« je eno izmed novosti predstavil Marinčič.

Verstovškova je ob koncu srečanja z novinarji predstavila tudi dobro sodelovanje podjetja z lokalnimi skupnostmi in pri projektih Evropske unije ter dobrodelno dejavnost.

V jubilejnem letu, ob vstopu v 25. leto delovanja, bodo vsem osnovnošolskim knjižnicam v Sloveniji poklonili komplet iger Krki ne jezi se in slikanico Zajček Gal – Varnost v prometu, ki je prirejena v slovenski znakovni jezik. Skupaj z avtorico Anjo Žaberl je ekipa Avto Krka soustvarila zgodbo, ob kateri se otrok nauči varnosti v prometu. Slikanica je namenjena tako otrokom, ki za komunikacijo uporabljajo slovenski znakovni jezik, drugim, ki so tako ali drugače povezani z gluhoto in slovenskim znakovnim jezikom, in tudi tistim, ki bi se slovenskega znakovnega jezika radi naučil.

I. Vidmar