FOTO: Zasegli prepovedano konopljo; mopedist s tremi promili alkohola

24.2.2021 | 15:00

Konoplja na območju Kočevja (foto: PU Ljubljana)

Kočevski policisti so včeraj opravili hišno preiskavo pri 53-letniku z območja Kočevja, ki je imel prirejen prostor za gojenje konoplje. V preiskavi so zasegli 814 rastlin velikosti 30 do 50 centimetrov ter pripomočke za gojenje.

Osumljenega so pridržali in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Mopedist s tremi promili alkohola

Šentjernejski policisti so bili včeraj okoli 8.30 obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi na območju Zbur padel z mopedom. Opravili so ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah naj bi se 60-letni moški vozil z mopedom po parkirnem prostoru, ko je sestopil z mopeda pa je padel in se poškodoval po glavi. Mopedist je imel v litru izdihanega zraka 1,53 miligrama alkohola.

Vlom v hišo

Med 21. 2. in 23. 2. je na območju Homa nekdo vlomil v stanovnjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Trije med tovorom

Policisti PMP Obrežje so med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu odkrili tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.