V Ragovem logu našel več kosov eksplozivnih sredstev

24.2.2021 | 18:20

Foto: Arhiv DL

V gozdu v Ragovem logu v Novem mestu je občan malo pred 14. uro našel več kosov neznanih minsko-eksplozivnih sredstev. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta s kraja najdbe odstranila topovsko granato 75mm, več kosov pehotnega streliva in vžigalnik minometne mine, vse italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne, ter jih uskladiščila do uničenja.

Gorele saje in suha trava

Na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki so ob 9. uri gorele saje v dimniku v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGD Metlika so pogasili goreče saje, dimnik očistili, okolico pregledali s termo kamero in prepovedali nadaljnje kurjenje do sanacije dimnika.

Ob 12.26 je na Vinjem Vrhu v Šmarjeških toplicah na travniku zagorela suha trava. Posrepri kurjenju v naravo ogenj ušel izpod nadzordovali so gasilci PGD Bela Cerkev.

Ogenj ušel nadzoru

Ob 10.54 pa je v naselju Podklanec v občini Sodražica pri kurjenju v naravi ogenj ušel izpod nadzora. Gasilci PGD Žimarice - Podklanec so opravili pregled terena, požar pa so omejili že domači.

M. Ž.