Trebanjci zapravili možnost za preboj v drugi del evropskega tekmovanja

24.2.2021 | 20:30

Trebanjci so še drugič izgubili proti Dancem. Zdaj so vse misli usmerjene v prihajajoči torkov obračun z Madžari in sobotno prvoligaško gostovanje v Velenju, do dejali v ekipi. (Foto: Dominik Pekeč, RK Trimo Trebnje)

Ljubljana - Trebanjski Trimo je na današnji zaostali tekmi 4. kroga skupinskega dela evropske lige v Ljubljani izgubil proti danskemu Gudmeju s 27:30 (13:16) in tako v manj kot 24 urah doživeli še drugi poraz proti Dancem. Po včerajšnjem izenačenem obračunu in tesnem porazu (32:31) so bili na današnjem dvoboju v Stožicah v podrejenem položaju, po šestem porazu v nizu pa so zapravili možnosti za preboj v izločilne boje.

Moštvi sta srečanje odprli izenačeno. Na semaforju se je gibal rezultat gol za gol, v drugi polovici prvega polčasa pa so pobudo prevzeli Danci ter držali prednost med dvema in štirimi goli. Ob zvoku sirene je na semaforju po 30 minutah kazalo 13:16 za goste.

Drugi polčas so bolje pričeli danski podprvaki. Ti so z delnim izidom 0:3 povišali prednost na +6 (13:19), a trebanjski levi se niso predali. Kljub prepričljivemu danskemu tempu, se je moštvo Uroša Zormana borilo vse do konca tekme. Na koncu je za morebitno zmago vendarle zmanjkalo moči, Danci pa so dobili tekmo s 27:30, so dogajanje na igrišču povzeli na ekipi Trebnjega.

Marko Mežnaršič, pomočnik trenerja RK Trimo Trebnje, je po tekmi dejal: »Čestitke nasprotniku za osvojitev vseh štirih točk in napredovanje v drugi del EHF Lige. Danci veljajo za kakovostno in izkušeno zasedbo. Danes so pokazali, da so bili boljši. Pri nas se je poznalo, da so bili fantje po včerajšnjem porazu precej fizično in psihično izčrpani. Manjkalo je več razpoloženih igralcev, poleg tega je bil gostujoči vratar razpoložen. Ostaja še zadnja tekma, in sicer prihodnji teden proti Madžarom. Igrati proti uveljavljenim igralcem je za nas v čast in ogromna izkušnja.«

Trebanjci so na osmih tekmah zbrala štiri točke in je na petem mestu v skupini D. V vodstvu je Rhein-Neckar Löwen s 15 točkami, GOG Gudme jih ima 12, Kadetten Schaffhausen deset, Pelister Bitola devet, na zadnjem mestu pa je Tatabanya brez točk.

Ekipa Trima bo 2. marca gostila Tatabanyjo.

M. Ž., STA