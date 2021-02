VIDEO: V Starem trgu ob Kolpi za ohranjanje narave in trajnostni turizem

25.2.2021 | 09:10

Športna površina (vse fotografije: Občina Črnomelj)

Peč

Vodna korita

Občina Črnomelj je v okviru naložb lokalnega razvoja v glavnini končala partnerski projekt Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini-Čredniška pot. S tem z evropskim denarjem podprtim projektom bodo prispevali k ohranjanju narave oz. vodnih virov in kulturne dediščine ter k razvoju trajnostnega turizma in podeželja.

Projekt, ki so ga izvedli skupaj s Kulturno umetniškim društvom Stari trg ob Kolpi in Krajinskim parkom Kolpa, bo v celoti stal nekaj več kot 130.000 evrov. Iz sredstev naložb lokalnega razvoja so zanj dobili nekaj manj kot 100.00 evrov podpore iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predsednica omenjenega društva Renata Butala je ob včerajšnjem spletnem odprtju (video posnetek spodaj) pojasnila, da gre za novo turistično zanimivost Poljanske doline ob Kolpi, s katero želijo poleg te belokranjske reke in čolnarjenja na njej okrepiti zaledno turistično ponudbo. Vanjo želijo vključiti domače ponudnike in projekt nadgraditi, je še dejala.

Igrišče, vodna korita in kraški izvir

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je navedel, da so v okviru tega projekta v Starem trgu ob Kolpi uredili novo večnamensko športno igrišče in spremljajoče tribune ter postavili večnamensko zgradbo. Prenovili so sklop vodnih korit z dostopno potjo ter Deskuvsko-Kovačevim kalom in za vsa ta dela skupaj odšteli nekaj več kot 80.000 evrov.

Pri vodnih koritih so uredili tudi meteorno kanalizacijo, za kar je črnomaljska občina odštela dodatnih približno 10.000 evrov. Občina bo letos sodelovala še pri posameznih dejavnostih drugih projektnih partnerjev, je še povedal Kavšek.

Projektni partner Krajinski park Kolpa je prenovil in uredil bližnji kraški izvir Peč ter po besedah direktorja parka Borisa Grabrijana za to odštel približno 13.000 evrov. V Krajinskem parku Kolpa se bodo v okviru tega projekta lotili še nadzora metuljev in drugih žuželk, priprave prostora in opreme za stalno razstavo o tovrstnem življu ter postavitve oznak na Čredniški poti, je še napovedal Grabrijan.

Po podatkih črnomaljske občine so s projektom Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini-Čredniška pot kandidirali na javnem pozivu za izbor naložb uresničevanja ciljev strategije lokalnega razvoja na območju lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina.

M. K.