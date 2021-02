Ni miru za gasilce

25.2.2021 | 07:50

Včeraj ob 18.03 so v naselju Dolnje Ložine, občina Kočevje, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Ložine in Kočevje so požar lokalizirali in pogasili.

Tudi v naravi gasili predvsem kočevski gasilci

Ob 19.12 so v Trati XIV, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje, pogasili 150 kvadratnih metrov suhe trave.

Ob 20.37 so na Cesti na Trato v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili okoli 500 kvadratnih metrov gorečega travnika.

Ob 23.15 so ob Novomeški cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili gorečo travo na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 23.46 pa so med Trato in Trdnjavo v Kočevju domači gasilci pogasili gorečo travo na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 12.36 je tudi v Jagnjenici, občina Radeče, na travniku gorela suha trava. Gasilci PGD Jagnjenica in Radeče so požar v izmeri 200 kvadratni metrov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP JABLANCE GORJANCI nizkonapetostni izvod JABLANCE med 8.30 in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Zavratec ribniki, Impolje, Dedna gora, Orle, Studenec Matko, Studenec korito, Novo Studenec, Studenec in Studenec vas med 8. in 11. uro, Rovišče, Hudenovo, Hudo Brezje, Vrsa, Planina pri Raki in Zavratec med 11.30 in 14.30 uro ter ZGORNJE BREZOVO nizkonapetostni izvod RADEJ med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Mokronog pa na območju TP Tržišče kolodvor med 8.10 in 14.10 uro.

M. K.