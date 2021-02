Krkaši klonili proti Cedeviti Olimpiji

25.2.2021 | 07:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - V slovenskem derbiju regionalne košarkarske lige Aba je v zaostali tekmi 14. kroga v Novem mestu Krka izgubila proti ljubljanski Cedeviti Olimpiji z 88:95 (35:23, 57:50, 72:73).

* Dvorana Leon Štukelj, brez gledalcev, sodniki: Boltauzer, Pukl, Špendl.

* Krka: Camphor 22 (7:7), Stipčević 6 (1:2), Barič 13 (2:2), Škedelj 8 (4:4), Škifić 8 (1:1), Lapornik 8 (2:2), Rebec 3 (3:3), Vuletič 10 (2:2), Milovanović 10 (6:6).

* Cedevita Olimpija: Perry 14 (5:6), Hopkins 23 (5:5), Murić 11 (2:2), Blažič 19 (6:6), Brown 6 (2:2), Hodžić 16 (6:6), Dimec 4 (2:2), Rupnik 2 (2:2).

* Prosti meti: Krka 28:29, Cedevita Olimpija 30:31.

* Met za tri točke: Krka 10:23 (Camphor in Barič po 3, Lapornik 2, Škifić in Stipčević po 1), Cedevita Olimpija 9:26 (Perry in Blažič po 3, Hodžić 2, Hopkins 1).

* Osebne napake: Krka 26, Cedevita Olimpija 23.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Cedevite Olimpije in Krke bi morali to tekmo igrati 10. februarja, a so nekaj dni prej dodatna testiranja pokazala nove pozitivne primere na novi koronavirus najprej v novomeški, potem pa tudi v ljubljanski ekipi. Potem je sledil še tekmovalni premor zaradi reprezentančnih tekem.

Derbi je sinoči z izenačenim dvobojem in napeto končnico upravičil svoje ime. Krka je dobila uvodno četrtino, drugi polčas pa začela s sedmimi točkami prednosti. Ljubljančani so se v tretjem delu igre približali in zadnji del tekme začeli s točko prednosti.

Majhen naskok je Olimpiji uspelo ohranjati vse do 34. minute, ko je Krka vnovič povedla z 81:79 in po košu Mihe Škedlja s 83:79. Pol minute pozneje je ameriški organizator igre gostov Kendrick Perry poravnal izid na 83, potem pa s trojko goste znova popeljal v vodstvo.

Luka Lapornik je minuto in pol pred koncem s trojko znova izenačil (88:88), tik pred vstopom v zadnjo minuto pa je po košu prosti met za tri točke v enem napadu vrnil ameriški center Mikael Hopkins. Tri točke prednosti so nato Ljubljančani povišali na sedem, ko je Alen Hodžić zadel met iz igre, kmalu pa še prostega. Ko je nato Hopkins še blokiral zadnji napad domačih, je bil dvoboj odločen.

Cedevita Olimpija je pred tem zadnjič igrala v Lyonu 3. februarja, ko je v devetem nastopu v tem letu po zmagi proti francoskemu predstavniku v evropskem pokalu s 77:64 zabeležila osmo zmago. Izgubili so le uvodno tekmo v drugem delu evropskega pokala proti Virtusu v Bologni.

S Krko pa so se Ljubljančani v tej sezoni že pomerili in najprej septembra dobili uvodno tekmo superpokala, nato pa oktobra tudi drugo v ligi Aba v Stožicah, ter še tretjo tokrat v dvorani Leona Štuklja.

Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo igrala 25. februarja v domačem prvenstvu z Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur, prav tako v Stožicah pa dva dni pozneje še v ligi Aba proti srbski ekipi FMP.

Krka je začela niz treh tekem v ligi Aba v šestih dneh. Po tekmi z Olimpijo že v petek gostujejo pri Mornarju, naslednji torek pa jo čaka še domača tekma z FMP.

STA; M. K.

