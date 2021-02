Rokometaši Krke doma neodločeno, Ribničani v gosteh zmagali

25.2.2021 | 07:05

Foto: MRK Krka (še več fotografij iz Novega mesta spodaj v fotogaleriji)

Novo mesto/Slovenj Gradec - Rokometaši iz Novega mesta in Izole so se na včerajšnji zaostali tekmi 10. kroga lige NLB razšli z neodločenim izidom 25:25 (16:15).

Rokometna bitka moštev iz spodnjega dela prvenstvene lestvice se je po ogorčenem in izenačenem spopadu torej končala brez zmagovalca.

V dolenjski prestolnici se je od prve do zadnje minute odvijal neizprosen boj za vsak centimeter igrišča. Obe ekipi sta imeli svoje priložnosti za zmago, obe sta se gnali do skrajnih meja, kljub očitni želji po zmagi na obeh straneh pa se je njun dvoboj končal z delitvijo točk.

V sklepnih minutah dvoboja so bili celo bližje zmagi rokometaši z Obale, ki so po golu Nejca Demšarja povedli s 25:24, končni izid na dvoboju pa je postavil Tilen Kukman.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Kukman s sedmimi, v gostujoči pa Marko Nikolić z osmimi goli.

* Dvorana Marof, brez gledalcev, sodnika: Lah in Sok.

* Krka: Pavlin, Brajer, Radović, Bevec, Je. Avsec 5, Majstorović 3, Lončar 1, Ja. Avsec 4, Irman 5 (3), Jakše, Plut, Klemenčič, Rašo, Radović, Kukman 7 (2), Windischer, Matko.

* Butan plin Izola: Alessio, Kocjančič, Postogna, Jurič 1, Brumen, Smej, Gorela 4, Poberaj 2, Miklavec 5 (2), Nikolić 8, Demšar 4, Orbanič, Mijatović, Peharc, Bekrić 1.

* Sedemmetrovke: Krka 7 (5), Butan Plin Izola 3 82).

* Izključitve: Krka 8, Butan Plin Izola 12 minut.

* Rdeči karton: Miklavec (36.).

Izjave po tekmi:

Mirko Skoko, trener MRK Krka: »Upali smo na zmago, saj menim, da smo kvalitetnejša ekipa od Izole in jim čestitam za točko. Menim, da smo jim jo mi podarili in naše darilo so z odprtimi rokami sprejeli. Mi smo imeli že v prvem polčasu priložnost, da se Izoli odlepimo, a to nismo izkoristili. Drugi del smo začeli bolje, s čvrstejšo obrambo. Razlog, da zmaga ni ostala doma, pa je v tem, da smo zgrešili veliko čistih strelov iz šestih metrov. Ni mi jasno, kakšen strah se je naselil med fante, saj je bilo opaziti, da pri osnovnih podajah nismo bili zbrani, saj so nam žoge letele izven igrišča. Osebno verjamem, da fantje ne kažejo niti trideset odstotkov tega, česar so zmožni. Igralec v prvi ligi potrebuje poleg tehničnega in taktičnega znanja še trezno glavo takrat, ko je to najbolj potrebno ali pod pritiskom, ampak mi tega žal nimamo.«

Vid Miklavec, RD Izola: »Točke smo si s Krko razdelili, kar je po mojem mnenju najbolj pravično. Obe ekipi močno potrebujeta točke za nadaljevanje in obstanek v ligi. Mi imamo v nadaljevanju nekaj lahkih tekem in tukaj bomo poskušali iskati ugoden rezultat. Tudi s Krko v Izoli nas še čaka tekma in videli bomo, kako bo na koncu.«

Novomeška ekipa bo naslednjo tekmo igrala v Ormožu, izolska pa v Škofji Loki.

Slovenj Gradec 2011 - Riko Ribnica 26:30 (12:16)

Rokometaši Rika Ribnice so na včerajšnji zaostali tekmi 13. kroga lige NLB v gosteh premagali Slovenj Gradec 2011 s 30:26 (16:12).

* Športna dvorana, brez gledalcev, sodnika: Nahtigal in Kavalar.

* Slovenj Gradec 2011: Dobaj, Soldo, Petrič, Grobelnik 2, Cvetko 4 (3), Bulović 1, Banfro 2, Levc 3, Šol 1, Živković 5 (1), Lesjak, Milenković 4, Lampret, Štumpfl 3, Ošlak 1, Jankovski.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Klarič, Strmljan 5, Horvat 3, Gorenc, Eskeričić 8, Đekić, Žagar 1, Knavs 6, Miličević 2, Pahulje, B. Nosan, Pucelj 2, M. Nosan, Setnikar 3 (1).

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 2011 5 (4), Riko Ribnica 2 (1).

* Izključitve: Slovenj Gradec 2011 6, Riko Ribnica 12 minut.

* Rdeči karton: Živković (48.).

Rokometaši iz dežele suhe robe so po hudem in ogorčenem boju dosegli deseto zmago v tej sezoni in se zavihteli na četrto mesto, osmoljenci včerajšnje tekme iz Slovenj Gradca pa navzlic osmemu porazu ostajajo v zgornji polovici razpredelnice.

Izbranci gostujočega trenerja Gregorja Cvijića so si po zelo učinkoviti predstavi v končnici prvega in samem začetku drugega polčasa priigrali že pet golov prednosti (17:12). A Korošci se niso predali, z veliko boljšo predstavo v obeh smereh so po golu Vida Levca v 40. minuti izid izenačili na 18:18.

Do konca tekme se je v Slovenj Gradcu odvijal neizprosen boj za vsako žogo. V prelomnih trenutkih na trenutke zelo iskrivega dvoboja so bili bolj zbrani in preudarni gosti iz Ribnice, ki so med 52. in 55. minuto naredili delni izid 3:0 in povedli s 26:23, prednost pa ubranili do konca tekme.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Kristian Eskeričić z osmimi goli, v domači pa Nemanja Živković s petimi zadetki.

Zasedba iz Slovenj Gradca bo na naslednji tekmi gostila Maribor Branik, ribniška pa bo gostovala v Kopru.

* Izidi:

- sreda, 24. februar:

- zaostala tekma 9. kroga:

Maribor Branik - Jeruzalem Ormož 28:31 (10:16)

- zaostala tekma 10. kroga:

Krka - Butan Plin Izola 25:25 (16:15)

- zaostala tekma 13. kroga:

Slovenj Gradec 2011 - Riko Ribnica 26:30 (12:16)

- zaostala tekma 17. kroga:

Gorenje Velenje - Urbanscape Loka 24:24 (11:10)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 16 16 0 0 553:384 32

2. Trimo Trebnje 16 13 1 2 480:421 27

3. Gorenje Velenje 15 13 1 1 454:364 27

4. Riko Ribnica 17 10 0 7 521:516 20

5. Koper 16 9 1 6 445:427 19

6. Jeruzalem Ormož 16 9 0 7 489:481 18

7. Slovenj Gradec 2011 17 9 0 8 469:469 18

8. Dobova 15 5 0 10 400:443 10

9. Urbanscape Loka 16 4 2 10 394:437 10

10. Maribor Branik 14 5 0 9 371:376 10

11. Grosist Slovan 17 4 1 12 434:477 9

12. Ljubljana 15 3 2 10 381:449 8

13. Krka 15 2 2 11 375:426 6

14. Butan plin Izola 15 2 2 11 354:450 6

STA; M. K.

