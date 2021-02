Brežiški svetniki v rebalans proračuna - tudi zaradi epidemije

25.2.2021 | 10:20

Zaključek obnove lesenega mostu v Cerkljah ob Krki predviden junija 2021 (vse fotografije: Občina Brežice)

Junija 2021 predviden tudi zaključek obnove železnega mostu čez Krko

Predčasno bo izgrajen večnamenski dom Velike Malence

Vrtec v Artičah bo dokončan še letos

Glasovanje svetnikov o rebalansu

Brežice - Članice in člani Občinskega sveta Občine Brežice so na zadnji seji soglasno potrdili rebalans letošnjega proračuna. Kot je dejal župan Ivan Molan, je bil proračun za letos sprejet že v začetku leta 2020, v času od sprejetja do danes pa se je zgodilo kar nekaj sprememb na področju proračunskih prihodkov in odhodkov. Med najpomembnejšimi vzroki sprememb sta epidemija in višja povprečnina. S sprejetjem rebalansa se je občinski proračun povečal na 41,5 milijona evrov, od tega je skoraj polovica sredstev namenjenih za investicije. Letošnji proračun je med najvišjimi v zgodovini občine.

Manj turistične takse, več državnih sredstev

Epidemija je močno vplivala na upad turizma, zato je pričakovani prihodek iz naslova turistične takse nižji, pojasnjujejo na občini. Spremenila se je tudi dinamika izgradnje treh obsežnih projektov, za katere se predvideva sofinanciranje z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Gre za projekte kolesarskih povezav Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas ter projekt hidravličnih izboljšav Brežice-Bistrica ob Sotli, ki se bodo nekoliko pomaknili v prihodnje leto, zato so v proračunu za 2021 zajeti nižji prihodki iz tega naslova.

Prihodki so se za 1,2 milijona evrov povečali na račun višje povprečnine, dodatnih sredstev za investicije in zakona o finančni razbremenitvi občin (država bo prevzela breme plačila oz. bo povrnila sredstva občini za mrliško pregledno službo in družinskega pomočnika ter prevzela obveznosti zdravstvenega zavarovanja brezposelnih). Dodatno je predvidenih 1,3 milijona evrov, prejetih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor (za sanacijo podora v Slovenski vasi) ter na podlagi dogovora s strani Ministrstva za obrambo (sofinanciranje vlaganj v lokalno infrastrukturo ter sredstva za nabavo opreme za civilno zaščito in gasilce).

Drugačna dinamika investicij

Obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki se je pomaknila v leto 2021 zaradi dodatnih geološko geomehanskih raziskav za izvedbo pilotov v strugi reke Krke v letu 2020. Zaključena bo predvidoma letos junija. Letos se zaključuje tudi obnova jeklenega mostu čez Krko v Brežicah. Pospešila se je dinamika financiranja gradnje vrtcev Artiče in Dobova, k temu je prispevala tudi pridobitev nepovratnih sredstva EKO Sklada. Zaključek gradnje vrtcev je predviden do konca leta 2021, občina je že objavila javno naročilo za nakup opreme. Selitev vrtcev je načrtovana v februarju 2022. Predčasno bo zgrajen tudi večnamenski dom na Velikih Malencah, zato so potrebna dodatna sredstva v letu 2021, da se investicija tudi finančno zaključi.

Dodatna sredstva občina namenja nadaljevanju investicije Revitalizacija bivšega doma upokojencev, saj je zaradi staranja prebivalstva v občini in omejenih finančnih zmožnosti posameznikov nujno poskrbeti za posebej ranljivo skupino ljudi. V nekdanjem domu se urejajo bivalne enote oz. stanovanjske skupnosti, preostali prostori pa bodo namenjeni društvom upokojencev in Ozari.

Zaradi dotrajanosti in nezadostne statične varnosti Vodovodnega stolpa se je občina odločila, da že letos začne z obnovo in rekonstrukcijo stolpa. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, v naslednjih mesecih bo objavljeno javno naročilo za izvajalca obnove.

Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) nadaljujeta s sodelovanjem pri obnovi državnih cest in gradnji pločnikov. Letos je načrtovan začetek reševanja zožitve ceste v Podgračenem, ureditev avtobusnega postajališča na Borštu in nadaljevanja pločnika Obrežje. Občina bo izdelala tudi projektno dokumentacijo za izven nivojsko križanje v Brezini (nadvoz pri Intermarketu), DRSI pa bo ta sredstva občini povrnila.

Povečala so se sredstva za gradnjo vodovoda. Med večjimi investicijami so še obnova Ceste bratov Milavcev v Brežicah, reševanje kanalizacije v Krški vasi, obnove večnamenskih domov in številne modernizacije ter obnove lokalnih cest in javnih poti po vseh 20 krajevnih skupnostih, sporočajo iz občine.

Dodatna sredstva za kmetije in podjetja

Poleg povišanja sredstev za investicije Občina Brežice z rebalansom namenja več sredstev za pomoč kmetom in podjetnikov zaradi epidemije COVID-19, in sicer za oblikovanje novega ukrepa na področju podjetništva, ki bo pokril tiste zadeve, ki jih protikoronski paketi zakonov niso zajeli.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o rebalansu Župan Ivan Molan o rebalansu