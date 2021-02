Denarja za brežiško bolnišnico še ni

25.2.2021 | 08:30

Splošna bolnišnica Brežice (foto:arhiv; M. L.)

Krško - Na torkovi redni seji Sveta regije Posavje so se člani Sveta seznanili z izvajanjem Dogovora za razvoj regije Posavje in vlogami, ki so še v postopku neposredne potrditve operacij na Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za infrastrukturo. Predlagali so sklic sestanka z ministrom za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonkom Černačem.

Imenovali so tudi novih pet članov v Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija za obdobje 2021‒2027.

Predstavljen je bil tudi prvi osnutek Partnerskega sporazuma 2021–2027, ki zajema pet operativnih programov, in sicer tri programe za kohezijsko regijo Vzhod, Zahod ter kohezijski sklad, en program za ogrožene skupine in en za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. V delovno skupino oblikovanja Partnerskega sporazuma 2021‒2027 na ravni vzhodne kohezijske regije je vključena tudi RRA Posavje.

Člani Sveta so se še seznanili z odgovorom Ministrstva za zdravje, da je predlog projekta Izgradnje objekta F in rekonstrukcije objekta A Splošne bolnišnice Brežice za ureditev negovalne bolnišnice za regijo Posavje umeščen na zemljevid potencialnih investicij, a da v tem trenutku ni razpoložljivih sredstev. Kljub temu so člani Sveta podprli predlog, da se začne z izdelavo potrebne gradbene dokumentacije za investicijo ter se zagotovijo sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije do izdaje gradbenega dovoljenja.

M. K.