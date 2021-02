Zanemarjena bika hirala v lastnih iztrebkih

Po zaslugi Društva za zaščito konj so nedavno shirana bika iz hleva v sevniški občini odpeljali in zdaj sta si že opomogla v Centru za rejne živali (CRŽ) Pončo v Laškem.

Namesto tisoč kilogramov ima ta petletni bik kakih 400.

Nasilje in zanemarjenje se dogajata ne samo za štirimi zidovi domače hiše, ampak tudi hleva. Tako sta na manjši kmetiji na območju Sevnice očitno že lep čas v nemogočih pogojih živela dva bika, Lisko in Šeki: podhranjena v lastnih iztrebkih.

Šele nedavno so ju rešili, in po zaslugi Društva za zaščito konj sta si bika že opomogla in sta nastanjena v lani odprtem Centru za rejne živali (CRŽ) Pončo v Laškem. Sicer bi ju usmrtili, saj ju niso želeli vzeti niti mesarji.

Alarm je sprožila veterinarska inšpekcija, verjetno se je to zgodilo zaradi pogina bika teden dni prej. Oba bika sta bila v zelo slabem stanju in shirana – pri petih letih sta tehtala komaj slabih 400 kilogramov, morala bi jih imeti npr. tisoč. Dejansko so ju bile same kosti in koža. Zaradi dolgega ležanja v lastnih iztrebkih je bila njuna koža polna glivic, zasušenega lastnega dreka, ran, odpadajoče dlake. Pet let stoke na privezu je pustilo posledice tudi na sklepih, ki so otečeni, zaradi negibanja in premajhne mišične mase se še tudi zdaj ne moreta normalno gibati.

Čaka ju vendarle veliko lepše življenje, kot sta ga imela. Ker je politika društva, da se za zdrave živali iščejo posvojitelji ali vsaj botri, bodo zanju iskali primerne domove, po možnosti skupnega.

LASTNIKI OSTARELI

Kako se je lahko zgodilo, da so lastniki obeh bikov na tej kmetiji na sevniškem območju tako slabo skrbeli za živali, pa tega ni nihče opazil? Razlog naj bi bila starost lastnikov, ki za te živali očitno niso zmogli dobro skrbeti, čeprav imajo še nekaj malih živali, ki so urejene.

KAJ PA VETERINARJI?

Pozanimali smo se na Veterinarski postaji Sevnica, kjer so bili s pojasnili skopi. Povedali so le, da je bil zadnji pregled gospodarstva na kmetiji, kjer sta bili odvzeti živali, opravljen v letu 2019. »Lastniku je bilo izdano pisno navodilo o odpravi pomanjkljivosti. Živali so ob pregledu imele na voljo hrano, njihovo rejno stanje ni bistveno odstopalo od normale,« pravijo.

Kdo je pozneje preveril, ali je lastnik odpravil ugotovljene nepravilnosti, menda glede higienskih razmer? Očitno nihče.

