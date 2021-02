Več vlomov in tatvin na območju Bele krajine osumljeni mladeniči iz okolice Metlike

25.2.2021 | 11:15

Policisti PP Metlika so konec leta 2019 in v letu 2020 obravnavali več vlomov in poskuse vlomov na območju Metlike. V novembru 2019 je bilo vlomljeno v prostore podjetja. Storilci so takrat ukradli nekaj več kot 200 evrov in z vlomom povzročili za okoli 1.800 evrov premoženjske škode. V decembru 2019 je na Mestnem trgu v Metliki nekdo vlomil v gostinski lokal in izmaknil menjalni denar. Marca 2020 je v Metliki neznanec vlomil v dva gostinska lokala in povzročil za 3.000 evrov škode.

Policisti so v vseh primerih opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zbirali obvestila. Z intenzivno policijsko preiskavo so uspeli preiskati vlome. Ugotovili so, da so kaznivih dejanj velike tatvine osumljeni 24-letni, 18-letni in mladoletni storilci iz naselja v okolici Metlike. Zoper njih bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj velike tatvine po 205. členu KZ-1.

Metliški policisti so uspešno preiskali tudi poskus vloma v prodajalno na Suhorju in več tatvin na tem območju. Storilci so ukradli dva akumulatorja, registrske tablice in bakreno pločevino s strehe počitniške hiše. Med preiskavo so policisti ugotovili, da so kaznivih dejanj osumljeni trije mladoletniki iz okolice Metlike. Zoper storilce bodo na tožilstvo prav tako podali kazensko ovadbo.

Dela za policiste sicer še ne bo zmanjkalo

V Čužnji vasi na območju PP Trebnje je včeraj med 16. in 22.30 uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel prehrambene izdelke in svetilko. Lastnike je oškodoval za okoli 400 evrov.

Prehitro in pod vplivom alkohola

Policisti PP Brežice so sinoči nekaj pred 21. uro v Bukošku ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost 50 km/h, vozil 94 km/h. Med postopkom so ugotovili, da je 31-letni kršitelj pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,39 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog v višini 1600 evrov in izrekli 17 kazenskih točk.

Zjutraj čez mejo

Brežiški policisti so danes zjutraj nekaj po 5. uri pri Podgračenem izsledili in prijeli tri državljane Kosova, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.