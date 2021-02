Korona številke ostajajo (skoraj) enake; urnika testiranj v Novem mestu in Šentjerneju

25.2.2021 | 12:20

Čakajoči na testiranje v KC Janeza Trdine (foto: arhiv; B. B.)

Včeraj so v Sloveniji opravili 4565 PCR testov in potrdili 852 okužb z novim koronavirusom, je vlada sporočila na Twitterju. V bolnišnicah se zdravi 546 covidnih bolnikov, od tega 103 potrebujejo intenzivno terapijo. Včeraj je umrlo sedem covidnih bolnikov.

Sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb na dan znaša 763.

Število hospitaliziranih se torej v primerjavi s torkom ni spremenilo, se pa na oddelkih intenzivne terapije zdravita dva bolnika manj kot v torek. Včeraj je bilo potrjenih 237 primerov okužbe manj kot v torek. Delež pozitivnih testov je znašal 18,7 odstotka, dan prej je bil ta delež 20,5-odstoten.

Še naprej upada tudi število covidnih bolnikov v naših dveh regijskih bolnišnicah. V novomeški jih je danes še 28 (včeraj 34, šest so jih torej odpustili in nobenega novega sprejeli), v brežiški bolnišnici pa je to število upadlo na devet (sprejeli so sicer enega novega bolnika, a jih tudi tri odpustili).

Brez dodatnih sproščanj ukrepov

Kot je dejala Maja Bratuša, ki je vodila vladno novinarsko konferenco o aktualnih razmerah glede covida-19, je vlada na sredini seji na podlagi mnenja strokovne skupine na ministrstvu za zdravje odločila, da trenutne razmere ne omogočajo dodatnih sproščanj ukrepov. Tako še vedno ostajamo v oranžni fazi.

Bratuša je glede na sredine podatke izpostavila potrjene okužbe tudi po posameznih drugih občinah. Med njimi izstopajo Domžale s 37 okužbami, Kranj (33), Nova Gorica (18), Novo mesto (16), Rogaška Slatina (17), Velenje (15), Ljubljana (105) in Maribor (36).

Urnika testiranj v Novem mestu in Šentjerneju

Zdravstveni dom Novo mesto izvaja množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2 v Novem mestu v KC Janez Trdina:

- v ponedeljek, sredo in petek po naslednjem razporedu (v primeru praznika ali dela prostega dneva se testiranje ne izvaja):

* 08.00-09.00 osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in je za njih določeno obvezno testiranje

* 09.00-12.00 brezplačno množično testiranje za splošno populacijo

* 12.00-16.00 zaposleni na področju VIZ

Vse osebe naprošajo, da se udeležijo testiranja znotraj termina, ki je določen za posamezno skupino oseb. Od 12. ure dalje bo testiranje namenjeno izključno zaposlenim na področju VIZ, zato testiranja za ostale osebe ne bo.

ZD Novo mesto izvaja testiranje tudi v Šentjerneju v KC Primoža Trubarja:

- v torek in četrtek po naslednjem razporedu (razen v primeru praznika ali dela prostega dneva):

* 08.00-10.00 zaposleni na področju VIZ

* 10.00-12.00 brezplačno množično testiranje za splošno populacijo

Testiranje zaposlenih v podjetjih, za katere testiranje ni obvezno po odloku, se izvaja po predhodni najavi (potrebno je izpolniti obrazec, ki se nahaja na spletni strani ZD NM). ZD NM po prejetju obrazca sporoči okvirni termin testiranja. Po opravljenem testiranju bo naročniku-podjetju izdan račun za opravljeno storitev.

Testiranje je namenjeno asimptomatskim osebam, torej osebam brez znakov okužbe dihal. Pacienti z znaki okužbe dihal (temperatura, kašelj, bolečine v žrelu, slabo počutje …) se naj obrnejo na izbranega osebnega zdravnika za nadaljnjo zdravstveno obravnavo.

Vsi udeleženci testiranja morajo imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in telefonsko številko, na katero bodo prejeli rezultat testiranja.

Testiranja s PCR testi, se bodo tako, kot do sedaj, izvajala na sedežu ZD NM (Kandijska cesta 4, Novo mesto).

M. K.