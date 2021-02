Stari znanec policije - izmuzljivi Črnomaljec Niko Stariha s sodišča protestno nazaj na Dob

25.2.2021 | 13:20

Niko Stariha je bil predlani na novomeškem sodišču zelo redkobeseden. (Foto: arhiv DL; J. A.)

Predobravnavni narok za Črnomaljca Nika Stariho na celjskem okrožnem sodišču včeraj ni uspel, poroča današnji Dnevnik. Obtoženi, ki je bil brez odvetnika, je protestno skupaj s pravosodnimi policisti odšel nazaj v zapor na Dob, kjer že prestaja zaporno kazen.

Stariha bi se tokrat moral zagovarjati zaradi napada na pravosodne policiste v celjskem zaporu, kjer je oktobra 2019 v izgredu povzročil tudi gmotno škodo (zabarikadiral se je v svojo sobo, paznike pa obmetaval s kosi razbitega stekla; s stene je odtrgal straniščno školjko s kotličkom vred in v sobi povzročil poplavo). Sodnici je, kot poroča Dnevnik, ugovarjal, da so mu kršene pravice, saj da je bil skoraj tri mesece na Dobu v karanteni zaradi covida-19, tako da mu je bilo onemogočeno iskanje odvetnika. Sodnici, kot omenjeno, predobravnavni narok ni uspel, čeprav ga je razpisala že petič, saj je Stariha protestno odkorakal iz dvorane in pravosodna policista sta ga odpeljala nazaj na Dob, še piše Dnevnik.

Niko Stariha se je sicer doslej že večkrat pojavljal tudi v črni kroniki na naših spletnih straneh - pred leti je denimo z dvometrsko desko in pestmi napadel moškega, čigar pes ga je očitno razjezil s svojim lajanjem - pa čeprav na domačem dvorišču. V Črnomlju pa ga med drugim poznajo tudi po grožnjah policistom in lastni družini.

M. K.