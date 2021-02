Pahor v Novem mestu občudoval solidarnost ljudi in institucij

25.2.2021 | 18:00

Predsednik Borut Pahor v Novem mestu (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Predsednik Slovenije Borut Pahor se je davi v sklopu obiskov pokrajinskih štabov civilne zaščite mudil v Novem mestu, kjer se je sestal z vodstvom štaba civilne zaščite za Dolenjsko regijo, obiskal je tudi Dom starejših občanov, Delovno varstveni center, Zdravstveni dom in Splošno bolnišnico.

Ob koncu obiska je predsednik Pahor povedal, da mu vse, kar je slišal, daje občutek vere in upanja, da bomo skupaj uspeli: »Včeraj smo se s predsednicama in predsedniki parlamentarnih strank dogovorili, da bomo najkasneje do sredine marca organizirali vnovičen posvet predsednikov in vodij poslanskih skupin s strokovno javnostjo glede strategije za izhod iz epidemije covida-19. S predsednikom vlade imava zdaj nalogo, da ta posvet dobro pripravimo, da se skuša odgovoriti za na vse dileme za naprej in nazaj, strniti vrste v zaključni fazi boja proti covidu. Skupno delovanje državnih organov od vlade do državnega zbora bo pomembno prispevalo k temu, da bomo s krizo uspešno opravili. Povsod, tudi na Dolenjskem in v Novem mestu občudujem solidarnost ljudi in institucij, brez katere se ne bi skozi oba vala krize ne bi izvlekli tako dobro, kot smo se. Mislim, da se mora v zadnji etapi izkazati tudi država. Pomlad bo in bo zato mogoče več sodelovanja in zaupanja med nami.«

Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan je povedala, da je novomeška bolnišnica ena izmed bolj obremenjenih covid bolnišnic v državi: »V vrhu epidemije smo obravnavali tudi po 120 covidnih bolnikov na dan. Ponosni smo, da smo se kljub številnim izzivom, ki nam jih je prinesla epidemija, uspeli naučiti pomembnih lekcij za prihodnost. V konkretnem primeru prvega večjega izbruha virusa covid-19, ki se je zgodil v Domu starejših občanov v Metliki, smo bili sposobni videti širšo sliko, kar bi moralo postati vodilo delovanja našega zdravstvenega sistema. V ospredje moramo postaviti družbeno odgovornost, solidarnost in biti tam, kjer nas ljudje potrebujejo. Da bi to dosegli pa moramo sodelovati vsi deležniki, od lokalne skupnosti in civilne zaščite do zdravstvenih ustanov, in si nesebično deliti znanje in izkušnje.«

»V naši regiji je bilanca vsega narejenega dokaj pozitivna, nam pa izkušnje govorijo, da moramo biti tudi v prihodnje pazljivi, da moramo izvesti določene ukrepe. S tem mislim tiste infrastrukturne ukrepe, ki pomenijo zunanji okvir, kako se spopadaš, ko pridejo najtežji dnevi, kakršne nam je prinesla zadnja epidemija. Pozitivna izkušnja tega leta je, da smo v dolenjsko-belokranjski regiji znali zelo dobro sodelovati, da smo pogosto presegali formalne okvirje, da smo skupaj s civilno družbo naredili nekaj izjemnih aktivnosti, ki so našim občanom olajšale življenje v tem obdobju,« pa je ob kocu obiska predsednika države v Novem mestu povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

I. Vidmar

Galerija