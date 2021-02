Pogasili tri travniške požare

25.2.2021 | 18:40

Foto: arhiv DL

Ob 13.26 je na Trški Gori, občina Novo mesto, gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

Dobri dve uri zatem je tudi pri Gornji Težki Vodi, občina Novo mesto, gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili požar na površini okoli tisoč kvadratnih metrov.

Ob 15.43 pa je suha trava in podrast gorela tudi pri Poganški ulici v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli enega hektarja, so sporočili z novomeške izpostave URSZR.

R. N.