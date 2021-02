V Šentrupertu ne bo zrasla nova stanovanjska soseska

25.2.2021 | 19:40

šentrupertski svetniki na včerajšnji seji

Župan Andrej Martin Kostelec in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Šentrupert - Prvič v tem koledarskem letu so se včeraj sestali šentrupertski občinski svetniki, ki so med drugim razveljavi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za novo stanovanjsko sosesko v Šentrupertu, s čimer so omogočili izdelavo novega OPPN, po besedah župana Andreja Martina Kostelca primernejšega za to območje.

Nova stanovanjska soseska, za katero je bil leta 2016 izdelan in potrjen OPPN, se pravi v času vladanja prejšnjega župana Ruperta Goleta, je bila predvidena na jugovzhodnem delu naselja Šentrupert, pod pokopališčem in proti Deželi kozolcev. Po besedah Kostelca je občina lani naredila prve korake za njeno komunalno opremljanje, med drugim so izbrali tudi najugodnejšega projektanta. »Ko smo se začeli pogovarjati z njim, kako je ta OPPN v osnovi zastavljen, smo ugotovili, da zasnova ni najboljša in najcenejša. Zgraditi bi morali skoraj tri nove ceste, poleg tega bi bile parcele na tem območju velike le okoli 400 do 450 kvadratnih metrov. Tisti, ki danes gradijo nove stanovanjske hiše, iščejo večje parcele. Iz teh dveh razlogov smo razmišljali, kaj bi bilo bolj primerno, spremeniti OPPN ali pa ga razveljaviti,« je povedal župan.

Za komunalno opremljanje načrtovane medgeneracijske soseske bi po sprejetem prostorskem načrtu potrebovali vsaj 290 tisoč evrov (brez DDV). »Stroški za komunalno ureditev 12 parcel, vsaka bi bila velika približno 400 kvadratnih metrov, so enostavno previsoki. Tovrstno urejanje bi bilo ekonomsko neupravičeno. Občinski svet je tako razveljavil odlok o OPPN za to sosesko in omogočil, da občina naroči izdelavo novega OPPN. Želimo si, da bi tu stal, poleg nekaj stanovanjskih hiš, še dom za starejše občane ali varovana stanovanja, saj je to območje med Deželo kozolcev in vaškim jedrom najbolj primerna lokacija za to v naši občini,« pojasnjuje Kostelec.

Svetniki so se na včerajšnji seji, ki je potekala v dvorani gasilskega doma PDG Sv. Rok, tudi seznanili z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje, potrdili nakup zemljišč in ureditev dostopa ter ostale infrastrukture pri čistilni napravi Škrljevo ter prisluhnili poročilu nadzornega odbora. Pri tej točki je bilo zelo vroče, podrobneje o ugotovitvah nadzornikov in odzivu župana pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

