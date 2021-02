Trčili štirje, iz pločevine rešili enega

26.2.2021 | 07:05

Včeraj ob 15.23 uri je na cesti med Mrtvicami in Ložino, občina Kočevje, prišlo do trčenja štirih osebnih vozil. Ena oseba je bila v nesreči poškodovana. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so odklopili akumulatorje na vozilih, rešili poškodovano osebo iz vozila in jo prenesli do reševalnega vozila NMP ZD Kočevje ter posuli in počistili cestišče.

Travniška požara

Ob 12.00 je na vzpetini Hrib pri Dolenji vasi v občini Ribnica gorela trava. Požar na površini približno 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Dolenja vas.

Ob 15.49 sta v Kočevju goreli suha trava in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Odpirali avtomobilska vrata

Ob 14.52 so gasilci PGE Krško na Tovarniški ulici v Krškem s tehnično intervencijo odprli vrata na osebnem vozilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TEŽKA VODA;

- od 13:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 15:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Desno.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, na izvodu DOBLIČE ŠOLA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, na izvodu RAJSKA DOLINA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Tržišče kolodvor med 8:10 in 14:10 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gorenje Radulje nizkonapetostni izvod Radulje med 10. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Zavratec kamnolom, Križe Boršt in Brezovo Bukovje med 8. in 14. uro; na podroju nadzorništva Krško okolica na območju TP Anovec, Zdole in Zgornja Pohanca med 7.45 in 13.45 in na območju TP Zdole vas med 7.45 in 14.30 uro.

M. K.