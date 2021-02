Don Donu 33 zlatih odličij GZS za najboljše pekovske izdelke

26.2.2021 | 08:10

Nagrajeni pekovski izdelki podjetja Don Don (foto: Don Don d.o.o. Grosuplje)

Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP) je na 21. strokovnem ocenjevanju kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva, testenin, keksov in slaščic družbi Don Don podelila 32 zlatih odličij v kategoriji pekovskih izdelkov, najvišjo lovoriko v kategoriji svežih slaščic pa je ponovno prejel krof z mareličnim nadevom. Skupno je bilo na tekmovanje prijavljenih 216 izdelkov iz 18 različnih podjetij.

»Kruh ima v Sloveniji posebno mesto, zato mu posvečamo veliko časa; nenehno sledimo trendom, izboljšujemo sestavine, predvsem pa upoštevamo želje naših kupcev. V zadnjih letih razvijamo nove izdelke, ki so priporočljivi za uravnoteženo prehrano potrošnikov. Slednji zdravju in kakovostni prehrani namenjajo čedalje več pozornosti,« je povedala Alenka Mozetič Zavrl, direktorica podjetja Don Don. To je svojo pot začelo leta 1994 v Metliki kot družinsko podjetje, ki je cvrlo krofe in drugo sladko pecivo.

Letos so zlata pekovska odličja pod blagovno znamko Pekarne Grosuplje in Don Don prejeli Babičin beli kruh, Babičin koruzni kruh, Babičin mešani kruh, Babičin pisani kruh, Babičin temni kruh, Domača peka, Domača peka temna, Domači ajdov, Domači koruzni, Hud kruhek brez kvasa, Korošec, Krajcar beli, Krajcar polbeli, Krjavelj, Zdravko, Malnar, Matevž, Pirin polnozrnati kruh, Rustikalni hlebec, Skorjavc, Skorjavc temni, Sosed, Super kruh, Gruntar, Vaška peka bela, Vaška peka temna, Proteinko, Proteinski kruh s chia semeni, Cesar črni, Hrustavc, Hrustavc temni in Beljakovinski kruhek. V kategoriji svežih slaščic pa je zlato odličje ponovno prejel krof z marelično marmelado blagovne znamke Tvojih 5 minut.

Pod okriljem Sekcije za pekarstvo pri GZS-ZKŽP je neodvisna strokovna komisija ocenjevala zunanji izgled, senzorične lastnosti in kakovost posameznih izdelkov.

M. K.