FOTO: V eni uri 55 šoferjev na telefonu - celo inštruktor šole vožnje

26.2.2021 | 09:00

Foto: PU Novo mesto

Da so Novomeščani žal pri vrhu tistih, ki med šofiranjem radi telefonirajo, smo že poročali - to so ugotovili med terensko raziskavo Javne agencije RS za varnost prometa.

So pa včeraj med 10. in 11. uro tudi na območju PU Novo mesto preverjali, koliko voznikov in voznic med vožnjo uporablja mobilni telefon, kontrolirali so tudi uporabo varnostnega pasu. Ustavili so 55 kršiteljev, ki so uporabljali mobilni telefon, osem tistih, ki niso bili pripeti z varnostnim pasom, štirje so nepravilno prevažali otroke, eden pa je zapeljal v križišče ob rdeči luči na semaforju. V Novem mestu so ustavili učitelja šole vožnje, ki je uporabljal mobilni telefon v času, ko je usposabljal kandidata za voznika.

Kot če bi pet sekund vozili miže ...

S PU Novo mesto ob tem ponovno opozarjajo, da pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij med vožnjo pomeni do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče. Tveganje je podobno, kot če pet sekund vozite z zaprtimi očmi. ''Tudi v prometu bodite odgovorni do sebe in drugih - prilagodite hitrost vožnje, vozite zbrano in poskušajte predvideti ravnanja drugih udeležencev v prometu,'' še pozivajo s PU Novo mesto, poslali pa so nam tudi fotografije, nastale med nadzorom v Brežicah in Črnomlju (spodaj v fotogaleriji).

