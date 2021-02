Pretep v Brezju: Napadel očeta in mladoletnika

26.2.2021 | 09:30

Brezje (foto: arhiv DL; M. Ž.)

Včeraj nekaj pred 18. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi se dve osebi pretepali. 27-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je kršitelj sprl s svojim očetom in ga napadel. Pretep je poskušal preprečiti 17-letnik, katerega pa je nasilnež prav tako napadel in ga poškodoval. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Vlomil in naredil škodo

Na Jelendolu na območju Škocjana je med 24. 2. in 25. 2. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Vozil ukraden avtomobil

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Land rover, državljan Hrvaške. Policisti so med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Prijeli dva tujca

Brežiški policisti so minulo noč na območju Loč izsledili in prijeli dva državljana Afganistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še potekajo.

M. K.