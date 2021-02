Na čelu sveta regije še naprej Gregor Macedoni

26.2.2021 | 10:30

Gregor Macedoni (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj se je na prvi seji v novem mandatu sestal Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija, ki ga bo še naprej kot predsednik vodil novomeški župan Gregor Macedoni. Nov podpredsednik je črnomaljski župan Andrej Kavšek, na seji pa so sklenili, da bo imel svet po novem še enega podpredsednika, ki ga bodo izbrali na kočevsko-ribniškem koncu in ga potrdili na naslednji seji.

Določili so tudi sestavo vseh šestih odborov in za vodje določili Tomaža Kordiša v odboru za gospodarsko, pametno in trajnostno regijo na področju gospodarstva, Liljano Jantol Weber na področju turizma, Antona Mavra na področju zelene in nizkooglične regije, Sama Pogorelca za področje mobilne in bolj povezane regije, Tino Cigler za področje socialne, solidarne in privlačne regije in Barbaro Papež Lavrič za področje regije, ki je bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mestnih in podeželskih območij ter lokalnih pobud.

Seznanili so se tudi s predlogom oblikovanja regij v Sloveniji in v pogovoru o tej temi predstavili različne poglede ter sklenili, da se bodo temu podrobneje posvetili na seji Sveta regije, ki ga sestavljajo župani občin regije, na katero bodo povabili tudi pripravljavce aktualnega predloga. Prevladalo je mnenje, da je ključna vsebina, torej, kaj bo regija prinesla in kakšne bodo njene pristojnosti, šele na osnovi tega pa se lahko pogovarjamo o geografiji regij.

I. Vidmar

