Novomeška bolnišnica končala sanacijski program; Bojan Kekec nov predsednik sveta zavoda

26.2.2021 | 11:50

Bojan Kekec (Foto: B. B., arhiv DL)

SB Novo mesto (foto: arhiv DL)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto so na včerajšnji seji sveta zavoda obravnavali in sprejeli letno poročilo za lani. Potrdili so tudi mandate novih predstavnikov ustanovitelja in izvolili novega predsednika sveta zavoda. To je postal novomeški občinski svetnik in državni svetnik Bojan Kekec (SDS).

Zadnja štiri leta s presežkom

V bolnišnici, ki je bila od leta 2016 v sanaciji, so lani končali izvajanje sanacijskega programa, uspešnost bolnišnice pri tem pa se kaže v pozitivnem poslovanju zadnjih štirih let. Njeni prihodki so v zadnjih štirih letih s 65 milijonov evrov zrasli na 82 milijonov evrov, v tej regijski bolnišnici pa so okrepili tudi naložbe.

Prihodki novomeške bolnišnice so v zadnjih štirih letih zrasli za dve petini, lani pa je poslovala s 3,99 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, kar dokazuje, da je bolnišnica uresničila načrtovane prihodke in obvladala stroške, je njeno vodstvo zapisalo v današnjem sporočilu.

Naložbeni cikel

Lani so tudi nadaljevali razvojno naravnani naložbeni cikel. Za naložbe so odšteli 8,5 milijona evrov, od teh šest milijonov evrov lastnega denarja. Preostanek je prispevala država.

Dogradili in uredili so prostore za novi CT aparat, izpeljali so energetsko sanacijo upravne stavbe, bolnišnične kuhinje in pralnice, vključno s prenovo prostorov strokovnih služb uprave. Prenovili so ostrešje stavbe starega internega oddelka in končali prenovo bolnišničnih označb. Predvsem pa so s prerazporeditvami in prenovami prostorov pripravili dovolj postelj za covidne bolnike, so opozorili.

Največji izziv - epidemija

Sicer pa je epidemija novega koronavirusa na strokovnem področju novomeške bolnišnice lani predstavljala največji izziv, med epidemijo pa je bila organizacija dela zahtevna, so ocenili.

Bolnišnica je lani sodelovala in pomagala tudi pri obvladovanju okužbe z novim koronavirusom v metliškem domu starejših. Prvi epidemični val je sicer terjal veliko napora pri vzpostavitvi skupne covidne vstopne točke in kasneje covidne ambulante, pri čemer so sodelovali z zdravstvenimi domovi in koncesionarji. Veliko naporov so usmerili tudi v nabavo in preskrbo dodatne osebne varovalne opreme.

Novomeška bolnišnica je nato v drugem okužbenem valu postala covidna bolnišnica, dnevno pa so oskrbeli tudi do 120 bolnikov. Za zdravljenje covidnih bolnikov so namenili 30 odstotkov vseh posteljnih zmogljivosti, je še navedlo bolnišnično vodstvo.

Splošna bolnišnica Novo mesto sicer pokriva območje jugovzhodne Slovenije. Z določenimi dejavnosti pokriva tovrstne potrebe do približno 140.000 prebivalcev. Skupaj s storitvami, ki jih ne pokriva brežiška bolnišnica, pa do približno 180.000 prebivalcev. Premore nekaj manj kot 400 ležišč. Zaposluje približno 1200 ljudi.

M. K.; STA