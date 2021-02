Včeraj 912 okužb, 14 umrlih; na intenzivni negi najmanj bolnikov po 28. oktobru lani

Padanje sedemdnevnega povprečja števila potrjenih okužb se je ustavilo, 14-dnevno povprečje pa je še nekoliko v upadu. Medtem ko je država v oranžni epidemični fazi, pa je najslabše stanje v obalno-kraški regiji, ki je obarvana rdeče. Po državi sta dve regiji glede na epidemiološko stanje rumeno obarvani, a se tudi v teh dveh dviguje reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži en okuženi, je danes na novinarski konferenci pojasnil Krek.

Da se epidemiološko stanje v državi slabša, je lahko tudi posledica prisotnosti angleške različice novega koronavirusa v populaciji, za katero je znano, da je bolj kužna. Doslej so potrdili 35 primerov angleške različice, pri čemer Krek opozarja, da je bilo pred dvema tednoma nekaj primerov, prejšnji teden osem, ta teden pa že 35. To pomeni, da gre za eksponentno rast. Različica je prisotna po vsej državi, potrdili so jo pri 21 osebah, ki pred tem niso bile v tujini, torej so se okužile doma.

"Ukrepi, ki jih ponavljamo že eno leto, morajo zdaj še bolj veljati, ker je virus bolj nalezljiv. To je ohranjanje razdalje, prezračevanje prostorov, nošnja mask, sicer se bo zelo razširil," je opozoril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Potrdil je, da v strokovni skupini poteka razprava, s kakšnimi ukrepi vse zamejiti širjenje angleške različice. In glede na to, da pri tistemu, ki mu potrdijo okužbo, traja še teden, preden potrdijo, ali gre za angleško različico virusa, je nujno, da vsi okuženi dosledno upoštevajo nasvete epidemiologa. "Prosimo, da ko vas pokličemo, resno vzemite klic," je pozval.

Tako naj tisti s potrjeno okužbo ostanejo v strogi izolaciji, o svoji okužbi naj obvestijo vse, s katerimi so bili v tesnem stiku. Za njih pa je ključno, da gredo v karanteno. "Ko ste v karanteni, ste zaprti za vrati 10 dni in ne smete iti ven," je ponazoril.

Hkrati je spomnil, da za tem ni nobenega represivnega modela. To, da je nekdo okužen, so strogo zaupni podatki in jih ne delijo denimo s policijo. "Od tega zaupanja in sodelovanja je pomembno, kako se bo virus širil," pravi.

Dotaknil se je tudi umrljivosti bolnikov s covidom-19 v državi in kot pavšalne zavrnil navedbe, da se Slovenija uvršča v vrh držav po umrljivosti covidnih bolnikov.

Po številu smrti covidnih bolnikov na milijon prebivalcev je trenutno Slovenija na četrtem mestu v Evropi, a v nekaterih državah za Slovenijo, kot so denimo Italija, Poljska, Črna gora, smrtnost raste in nas bodo kmalu prehiteli, je pojasnil. Tudi po številu smrti v zadnjem tednu Slovenija ni na vrhu po umrljivosti bolnikov s covidom, pač pa je pred nami cela vrsta evropskih držav, je poudaril. Število presežnih smrti se je v zadnjem tednu znižalo na 30, kar pomeni, da je Slovenija med državami v Evropi, kjer je presežna smrt nizka, je dodal.

Opozoril je, da se je s cepljenjem proti covidu-19 v domovih za starejše radikalno znižalo število umrlih, tako so v zadnjih tednih tudi dnevi, ko ne umre noben oskrbovanec iz domov. Tudi v splošni populaciji se število smrti covidnih bolnikov znižuje.

Ob tem je Krek prosil vse zaposlene in oskrbovance v domovih za starejše, ki se še niso cepili, naj to storijo, saj so še vedno prednostna skupina.

STA; M. K.