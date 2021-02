Starši ogorčeni nad zavračanjem belokranjskih otrok

26.2.2021 | 13:30

ZD Črnomelj (foto S.G.)

Direktorica Eva Čemas (osebni arhiv)

Črnomelj - Čakalne dobe za prvi pregled pri ortodontu ali za zdravljenje so v Zdravstvenem domu Črnomelj, kjer specialistično ortodontsko dejavnost pogodbeno v omejenem obsegu izvaja Damijan Blatnik, dr. dent. med, spec. zobne in čeljustne ortopedije, izredno dolge. Več kot tri leta in pol je treba čakati na prvi pregled, od prvega pregleda do začetka aktivnega zdravljenja pa je čakalna doba še daljša. Zato se mnogi starši, v želji, da bi njihov otrok prišel na vrsto čim prej, obrnejo na specialiste na Dolenjskem in drugod. A tu se zgodba še zdaleč ne konča.

Nekatere mamice (njihova imena hranimo v uredništvu) so svojega otroka poskušale na pregled naročiti v Novem mestu, bodisi osebno bodisi po telefonu. A so jih odslovili, kljub veljavni napotnici s strani osebnega zobozdravnika. »To je nedopustno in nesprejemljivo,« soglasno sporočajo mamice, ki so v eni od Facebook skupin navedle več različnih slabih izkušenj z ortodontom v Črnomlju in Novem mestu. Nekatere so se obrnile tudi na zastopnico pacientovih pravic, spet druge na ZZZS, večina pa ne ve pravzaprav, kaj lahko, poleg uradnih pritožb, sploh storijo.

PRAVICE V PRAKSI POGOSTO KRŠENE

»Drži, če ima pacient veljavno napotnico, se lahko za pregled naroči kjerkoli v Sloveniji, ne glede na to, iz katere regije prihaja. Do zavračanja torej ne bi smelo prihajati. Pacientom svetujem, naj vztrajajo pri zahtevi po obravnavi,« pravi Zlata Rebolj, zastopnica pacientovih pravic pri novomeški enoti NIJZ, ki je seznanjena s primeri zavračanja belokranjskih otrok pri ortodontu v Novem mestu. Specialist zobne in čeljustne ortodontije Miro Gašperšič, ki dejavnost izvaja v Zdravstvenem domu Novo mesto kot zasebnik s koncesijo, je bil glede tega, kaj je res in kaj ne, ko gre za (ne)sprejemanje belokranjskih pacientov, kratek. “V zvezi z omenjeno problematiko imam napovedan sestanek z vodstvom Območne enote ZZZS. Pristojne bom opozoril na nemogoče razmere in preobremenitev, ki smo ji izpostavljeni, zaradi neurejenih razmer v zvezi z ortodontsko oskrbo v Beli krajini.”

ČAKAJOČ NA RAZPIS SPECIALIZACIJE

»Kljub velikim prizadevanjem od leta 2017, ko se je nosilka programa ortodontije v ZD Črnomelj dr. Alja Plut odločila za nadaljevanje karierne poti na Stomatološki kliniki v Ljubljani, nismo uspeli pridobiti zobozdravnika specialista ortodontije. Na več let objavljen razpis za prosto delovno mesto nismo prejeli nobene prijave. Na objavljeno javno naročilo za izvajanje storitev ortodontije na portalu javnih naročil nismo prejeli nobene ponudbe. Zdravniški zbornici Slovenije letno sporočamo potrebo po razpisu specializacije za ZD Črnomelj, vendar nam ni dodeljena. Nasploh je razpisanih specializacij zelo malo, veliko manj, kot so potrebe po tem kadru v SlovenijI,« izpostavlja direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas. Ves ta čas so zagotavljali dejavnost s pogodbenim ortodontom. Dr. Damjan Blatnik v Črnomlju dela dvakrat tedensko po nekaj ur, kar pa je glede na potrebe premalo. Zaradi kadrovskega manjka so obvestili paciente, da trenutno ne naročajo na prve preglede in ne začenjajo z aktivnim zdravljenjem, se pa obravnava vse paciente, ki so v postopku aktivnega zdravljenja.

MINISTRSTVO NI PODELILO KONCESIJE

Julija lani je bil na Ministrstvu objavljen razpis za podelitev koncesije. »Ves čas smo se bali, da sploh ne bo prijavljenih kandidatov za koncesijo (odmaknjenost in neprivlačnost Bele krajine kot zaposlitvene lokacije). Zelo smo bili veseli, ko nas je konec julija kontaktirala kandidatka za prijavo na razpis v zvezi z možnostjo najema prostorov za izvajanje dejavnosti. V začetku avgusta smo z njo podpisali predpogodbo o najemu prostorov za izvajanje dejavnosti v prostorih ZD Črnomelj (predpogodba je eden izmed zahtevanih dokumentov za prijavo na razpis). 28. 10. 2020 nas je kandidatka obvestila, da je Ministrstvo za zdravje zavrnilo njeno vlogo za pridobitev koncesije v Črnomlju. Razlogov za to ne poznamo, ker nismo stranka v postopku. Resnično smo upali, da bo s tem, ko smo koncesijo predali in ko se je tudi prijavila kandidatka, Bela krajina dobila ortodonta,« je razočarana Čemasova. Poudarja pa, da skupaj z Občino Črnomelj in ZZZS obveščajo Ministrstvo o nastali situaciji in izražajo potrebo po ponovnem postopku podelitve koncesije, vendar zaenkrat odgovora ni.

Trenutno so v teku razgovori z ZZZS, da bi del programa začasno prestrukturirali in tako napotili paciente k drugim izvajalcem. Podrobneje o tem ter tudi o možnostih povrnitve stroškov zdravljenja v tujini pa v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca