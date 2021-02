FOTO: V požaru uničene strehe obnovljene, dela pa je še veliko

26.2.2021 | 18:20

Strehe treh hiš, ki jih je uničil požar, so v manj kot mesecu dni obnovili. (Foto: G. Stopar)

Višnja Gora - Na treh hišah v Višnji Gori, ki jih je 28. januarja zajel požar, so doslej v celoti obnovili ostrešje, stene zidov pa so statično pregledane in toliko varne, da se lahko nadaljujejo dela znotraj objektov, je na današnji novinarski konferenci na ploščadi v mestnem jedru Višnje Gore povedal župan Ivančne Gorice Dušan Strnad.

"Danes sem eden izmed najbolj veselih ljudi. To pa zato, ker nam je skupaj uspelo narediti, kar se je še pred mesecem dni zdelo nemogoče," je dejal Strnad in dodal: "Vsekakor delo danes ni končano. Čaka nas še veliko trdega dela, tako nas kot lastnike hiš, da se bodo stanovalci v bližnji prihodnosti že lahko vrnili v svoje domove."

Kot je povedal Strnad, so bila stanovanja tako poškodovana, da niso bila primerna za bivanje, zato so skupaj s štabom civilne zaščite Občine Ivančna Gorica in Krajevno skupnostjo Višnja Gora zagotovili stanovalcem začasno bivališče. Nekateri so jih našli pri sorodnikih, ostali pa so bili nameščeni v stanovanja v bližini njihovih pogorišč. Ustanovljena je bila tudi delovna skupina, pod vodstvom poveljnika CZ Ivančna Gorica Jožeta Kozinca, ki vse do danes koordinira vodenje del pri odpravljanju posledic nesreče. "Sanacija je stekla izjemno hitro in strokovno," je zatrdil župan.

Večja delovna akcija je stekla že dan po požaru, odprt pa je bil tudi TRR račun Krajevne skupnosti Višnja Gora za zbiranje sredstev ob požaru. Poleg številnih prostovoljcev in gasilcev, je na pomoč priskočilo veliko podjetij, sosednje občine in različne organizacije. Organiziranih je bilo tudi nekaj humanitarnih dogodkov za zbiranje sredstev. Do danes je zbranih 72.000 evrov, ob čemer je župan poudaril, da zbranih sredstev ni dovolj, saj ocenjena vrednost popravila znaša več kot 100.000 evrov. Razliko bo pokrila Občina Ivančna Gorica iz sredstev proračunske rezerve. Župan je omenil še dobro sodelovanje z Območnim združenjem Rdečega križa Grosuplje in zavodom za varovanje kulturne dediščine, saj je mestno jedro zaščiten kulturno-zgodovinski spomenik. Poudaril je, da vsega tega ne bi bilo možno storiti, če ne bi naleteli na izjemen posluh lokalnih podjetij in ekipe izvajalcev za ostrešja Tesarstva Mehlin, ki je v težkih vremenskih razmerah v rekordnem času postavilo novo ostrešje.

Župan je zaključil z zahvalo: "Naj se še enkrat zahvalim vsakemu gasilcu posebej, ki so v tistih zahtevnih razmerah priskočili na pomoč. Delo so opravili strokovno in zopet se je pokazalo, da se vsak vložen evro v gasilstvo večkratno povrne."

Poveljnik Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica Jože Kozinc je povedal, da je Štab civilne zaščite povezovalni člen med gasilci, občino, krajani in izvajalci del. "Lahko rečem, da je zgodba iz Višnje Gore primer dobre prakse, kako pomagati sočloveku v nesreči. Če ne bi takoj začeli s sanacijo, tega danes ne bi bilo možno pokazati. Ko se ogenj ohladi, se ohladi tudi srce," je vidno ganjen zaključil Kozinc.

Zahvali se je pridružil tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Višnja Gora Janko Zadel, ki se je zahvalil vsem meščanom, ki so priskočili na pomoč takrat, kot je bilo to najbolj potrebno.

Januarski požar v Višnji Gori, kakršnega v občini ne pomnijo, je popolnoma uničil ostrešja treh stanovanjskih stavb, v katerih je brez strehe nad glavo ostalo enajst ljudi. Z obsežnim požarom se je več ur spopadalo devet prostovoljnih gasilskih enot iz občine Ivančna Gorica, dodatno pa jim je delo oteževal močnejši veter. Požar se je zaradi neugodnega vremena razširil na tri hiše, ki imajo skupno ostrešje in zidove, kar je tipično za gradnjo objektov v starem mestnem jedru. Bistveno hujše oziroma tragično bi se končalo, če bi do vžiga prišlo v nočnih urah, saj je močan veter že tako oteževal delo več kot 100 gasilcem iz Gasilske zveze Ivančna Gorica. Ob hitremu posredovanju je gasilcem uspelo požar omejiti na tri stavbe, lahko pa bi se zgodilo, da bi se v nočnih urah požar razširil čez celotno mestno jedro.

