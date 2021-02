Mokronoški mednarodni orgličarski festival danes spletno

27.2.2021 | 10:30

Stane Peček, oče festivala, in Vladimir Hrovat, glasbenik ter avtor učbenika Ali vemo, kako igrati na ustno harmoniko. (foto: JSKD)

Mokronog - Danes bo potekal že 22. Mednarodni festival ustnih harmonik "(ah), TE ORGLICE", ki ga zadnji dve desetletji gostijo v Mokronogu. Zaradi epidemije COVID-19 se bo tokrat tudi ta festival, ki ga organizirata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in JSKD OI Trebnje, preselil na splet.

Nanj se je prijavilo kar 32 glasbenikov oziroma skupin, od tega 17 iz Slovenije in 15 iz tujine. Tako se bodo na popoldanski reviji, ki jo bodo poslušalci lahko spremljali ob 15. uri na YouTube kanalu in Facebook strani JSKD OI Trebnje, slovenskim orgličarjem pridružili tudi izvajalci s Hrvaške, Poljske, iz Nemčije, Rusije in celo Kolumbije. Prijavljeni glasbeniki bodo s svojimi nastopi prinesli utrip ljudske glasbe iz svojih dežel, zaigrali pa bodo tudi priredbe popularnih pesmi. Temu bo ob 20. uri sledil večerni gala koncert. Spored večernega koncerta je pripravila strokovna komisija, ki jo sestavljajo Stane Peček, Vladimir Hrovat in Tatjana Mihelčič Gregorčič. Glasbeni preplet izbranih izvajalcev bosta zaokrožila dva dolgoletna sodelavca festivala – Miro Božič in Vladimir Hrovat.

Festival tradicionalno poteka zadnjo soboto v februarju, ki so jo prav na lanskem festivalu razglasili za Slovenski dan orglic - ustnih harmonik. Kot poudarja idejni oče festivala Stane Peček, si prizadevajo, da bi orglice oziroma ustne harmonike v širši javnosti dobile večjo prepoznavnost kot instrument, na katerega je mogoče igrati prav tako zahtevno glasbo, tudi po notah. In kakšno je razlikovanje med ustno harmoniko in orglicami? Ker strokovno razlika ni povsem jasna, velja, »da tisti, ki igrajo ljudske pesmi in bolj zabavne, igrajo na orglice, tisti, ki igrajo kakšno bolj zahtevno skladbo, pa igrajo na ustno harmoniko,« je pojasnil Stane Peček.

Prizadevanja organizatorjev festivala pa so, kot sporočajo iz JSKD, ob popularizaciji instrumenta tudi uvedba programa učenja ustne harmonike v glasbenih šolah. Sicer že organizirajo seminarje za učenje ustne harmonike, v zadnjih letih pa so bili izdani tudi priročniki za učenje tega glasbila. Vladimir Hrovat je pripravil učbenik z naslovom Ali vemo, kako igrati na ustno harmoniko, Marjan Urbanija in Urša Žun pa sta izdala priročnik Igral sem na orglice.

M. K.