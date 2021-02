FOTO: Ogenj uničil mansardno stanovanje in celotno ostrešje; štirje lažje opečeni

27.2.2021 | 08:10

Tudi fotografije spodaj v fotogaleriji so delo PGD Mirna.

Minulo noč ob 2.51 je v kraju Ševnica, občina Mirna, gorela stanovanjska hiša. Ogenj, ki je uničil mansardno stanovanje in celotno ostrešje hiše, so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Mirna, Ševnica, Volčje njive in Selo pri Mirni, pri oskrbi jeklenk je pomagal gasilec PGD Trebnje.

V požaru so bile lažje opečene štiri osebe, ki so jih reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli na kraju. Zaradi izklopa elektrike na objektu je bil obveščen dežurni delavec Elektro Ljubljana. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Ševnica in Mirna.

Gorelo ob robu gozda

Včeraj ob 13.14 je v ulici Velika Cikava v Novem mestu gorelo ob robu gozda. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel pri Novem mestu in Smolenja vas so pogasili ogenj na površini približno dvesto kvadratnih metrov. Gorelo je suho listje in trava.

... tudi na kočevskem koncu

Ob 17.09 so blizu pokopališča v Konca vasi, občina Kočevje, goreli trava, podrast in grmovje na površini približno en hektar. Požar so pogasili gasilci PGD Stara Cerkev.

Ob 18.01 so gasilci PGD Kočevje pogasili suho travo in kup vej na površini okoli sto kvadratnih metrov ob Ljubljanski cesti v Kočevju.

Ob 18.14 so ob jezeru v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili travniški požar velikosti okoli tristo kvadratnih metrov.

Dimniška požara

Ob 18.30 so v naselju Predstruge, občina Dobrepolje, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Videm so saje pogasili in očistili dimnik.

Ob 19.32 je zagorelo v dimniku stanovanjske hiše na Prvomajski cesti v Sodražici. Gasilci PGD Sodražica so dimnik ohladili, počistili in ga z napravo pregledali. Odsvetovali so kurjenje do pregleda dimnikarja.

Pomoč onemoglemu

Ob 19.38 so v Ulici 6. junija v Ivančni Gorici gasilci PGD Ivančna Gorica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili dostop reševalcem do onemogle osebe ter pomagali pri prenosu do reševalnega vozila.

Prometna nesreča

Ob 14.06 sta v Dolenji vasi, občina Ribnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na obeh vozilih, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi ter s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in jo predali reševalcem NMP Ribnica.

M. K.

