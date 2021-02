Visok poraz Krke v Baru

27.2.2021 | 08:30

Foto: KK Krka

Bar - Košarkarji Krke so v 19. krogu lige Aba izgubili proti Mornarju z 61:80 (18:28, 35:45, 41:62) in ostajajo na desetem mestu lestvice s petimi zmagami, medtem ko so Črnogorci začasno skočili na vrh. Dvomov o zmagovalcu tako rekoč ni bilo od samega začetka tekma.

Novomeščani so namreč obračun zelo slabo odprli, prvi koš pa so prek Nejca Bariča dosegli šele po dobrih petih minutah. Takrat so Črnogorci vodili s 13:2. V oči je v prvem polčasu bodlo predvsem slabo zaključevanje napadov krkašev pod košem, saj so zgrešili nekaj enostavnih polaganj.

Košarkarji Mornarja so ves čas držali dvomestno razliko, Krka pa se je najbolj približala ob koncu druge minute druge četrtine na minus šest. Polčas so domačini dobili s 45:35.

Tretjo četrtino so Novomeščani odprli podobno slabo kot prvo. Prvi koš so v drugem polčasu dosegli po štirih minutah in 50 sekundah, prednost domačih pa je do konca četrtine narasla na 21 točk.

Učinkovitost slovenskih košarkarjev v napadu je bila slaba. Varovanci Vladimirja Anzulovića so iz igre zadeli le 22 od 72 metov, kar je bilo precej premalo proti eni najboljših ekip v ligi Aba.

Pri gostih sta 11 točk dosegla Adin Vrabac in Jure Škifić, pri domačih pa je bil s 16. najboljši strelec tekme Sead Sehović.

* Dvorana Topolica, brez gledalcev, sodniki: Obrknežević, Juras, Pecelj (vsi Srbija).

* Mornar: Gabriel 4 (2:4), Needham 7 (2:2), Jeremić 11 (2:2), Gordić 9 (1:3), Šehović 16 (2:2), Smith 5 (1:4), Lazić 2, Vujošević, Hamilton 8, Vranješ 2, Bjelica 12 (1:1), Luković 4.

* Krka: Camphor 8 (0:1), Stipčević 5, Vrabac 11, Barič 10 (3:4), Kosi, Škifić 11, Škedelj 5, Lapornik 4 (2:2), Rebec 3, Vučetić (0:2), Milovanović 4 (2:2).

* Prosti meti: Mornar 11:18, Krka 7:11.

* Met za tri točke: Mornar 9:29 (Šehović 4, Jeremić 3, Needham, Bjelica), Krka 10:39 (Vrabac 3, Camphor 2, Stipčević, Barić, Škedelj, Škifić, Rebec).

* Osebne napake: Mornar 20; Krka 23.

* Pet osebnih: /.

Izjavi po tekmi:



Vladimir Anzulović, trener Krke:

„Čestitke Mornarju in zahvala za prijazno gostoljubje. Poskušali smo jim otežiti posel, a nam ni uspelo. Pred dvema dnevoma smo odigral težko tekmo z Olimpijo, nato pa še dolgo potovanje. Vseeno smo dali vse od sebe, zato čestitke fantom. Imeli smo res slab met, verjetno tudi kot posledica utrujenosti, in s tem nismo imeli priložnosti. Imeli smo odprte mete, nismo jih zadeli, v prvem polčasu imeli le 27-odstoten met, s takim metom pa možnosti za uspeh v gosteh ni.“

Mihailo Pavičević, trener Mornarja:

„Čestitke fantom za resen pristop. V pripravi na tekmo smo se dogovorili, da bomo maksimalno osredotočen v obrambi, kako bomo branili posameznike v Krki, ki je sicer zelo dobro moštvo, sestavljeno iz kakovostnih igralcev. Pričakoval sem sicer veliko težjo tekmo, a so k temu pripomogli največ prav naši igralci.“

Krka bo v torek na zaostali tekmi 13. kroga gostila FMP.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Adin Vrabac Adin Vrabac Vladimir Anzulović Vladimir Anzulović